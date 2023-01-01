На Донеччині загинув 24-річний Герой з Волині Павло Прищук

На Донеччині загинув 24-річний Герой з Волині Павло Прищук
На війні загинув житель міста Горохова, молодший сержант 1999 року народження, Павло Прищук.

Про це повідомили у громаді.

Командир гранатометного відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти загинув у наслідок артилерійського обстрілу окупантів біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.

У Горохівській громаді оголошено Дні жалоби, просять утриматися від розважальних заходів та приспустити Державні прапори.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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