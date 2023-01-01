На Донеччині загинув 24-річний Герой з Волині Павло Прищук





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Командир гранатометного відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти загинув у наслідок артилерійського обстрілу окупантів біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.



У Горохівській громаді оголошено Дні жалоби, просять утриматися від розважальних заходів та приспустити Державні прапори.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув житель міста Горохова, молодший сержант 1999 року народження, Павло Прищук.Про це повідомили у громаді.Командир гранатометного відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти загинув у наслідок артилерійського обстрілу окупантів біля населеного пункту Старомайорське Донецької області.У Горохівській громаді оголошено Дні жалоби, просять утриматися від розважальних заходів та приспустити Державні прапори.

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