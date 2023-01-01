Назавжди 47: війна забрала життя Героя з Волині Романа Нікітіна

Роман Нікітін.



Про це Ігор Пальонка.



Молодший сержант, якому тепер назавжди 47 років, служив у ЗСУ за контрактом з 2021 року. Загинув 22 липня. У нього залишилась дружина.



Про день та час прощання із захисником повідомлять згодом.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

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