Назавжди 47: війна забрала життя Героя з Волині Романа Нікітіна
Сьогодні, 17:20
Трагічна звістка надійшла із фронту - на війні, захищаючи незалежність та територіальну цілісність України, загинув мешканець села Заріччя Роман Нікітін.
Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.
Молодший сержант, якому тепер назавжди 47 років, служив у ЗСУ за контрактом з 2021 року. Загинув 22 липня. У нього залишилась дружина.
Про день та час прощання із захисником повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомив голова Володимир-Волинської громади Ігор Пальонка.
Молодший сержант, якому тепер назавжди 47 років, служив у ЗСУ за контрактом з 2021 року. Загинув 22 липня. У нього залишилась дружина.
Про день та час прощання із захисником повідомлять згодом.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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