У Луцьку запустили новий маршрут №5





Про це пише



Цей маршрут з'єднає мікрорайон Вересневе з обласним онкологічним диспансером, навчальними закладами на вулиці Потебні, проспектом Волі, на якому також знаходяться освітні та лікувальні заклади, з вулицею Рівненською, де знаходяться великі підприємства.



А також дозволить без пересадок доїхати до ТЦ «Епіцентр» мешканцям мікрорайону Вересневе, вулиць Львівської, Потебні, проспекту Волі та частини вулиці Рівненської.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку запустили новий рейс №5.Про це пише Конкурент. Цей маршрут з'єднає мікрорайон Вересневе з обласним онкологічним диспансером, навчальними закладами на вулиці Потебні, проспектом Волі, на якому також знаходяться освітні та лікувальні заклади, з вулицею Рівненською, де знаходяться великі підприємства.А також дозволить без пересадок доїхати до ТЦ «Епіцентр» мешканцям мікрорайону Вересневе, вулиць Львівської, Потебні, проспекту Волі та частини вулиці Рівненської.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію