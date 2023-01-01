У Луцьку запустили новий маршрут №5
Сьогодні, 17:55
У Луцьку запустили новий рейс №5.
Про це пише Конкурент.
Цей маршрут з'єднає мікрорайон Вересневе з обласним онкологічним диспансером, навчальними закладами на вулиці Потебні, проспектом Волі, на якому також знаходяться освітні та лікувальні заклади, з вулицею Рівненською, де знаходяться великі підприємства.
А також дозволить без пересадок доїхати до ТЦ «Епіцентр» мешканцям мікрорайону Вересневе, вулиць Львівської, Потебні, проспекту Волі та частини вулиці Рівненської.
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Про це пише Конкурент.
Цей маршрут з'єднає мікрорайон Вересневе з обласним онкологічним диспансером, навчальними закладами на вулиці Потебні, проспектом Волі, на якому також знаходяться освітні та лікувальні заклади, з вулицею Рівненською, де знаходяться великі підприємства.
А також дозволить без пересадок доїхати до ТЦ «Епіцентр» мешканцям мікрорайону Вересневе, вулиць Львівської, Потебні, проспекту Волі та частини вулиці Рівненської.
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