У Луцькому районі вперше за 35 років ремонтують міст через річку: показали схему об'їзду

У Луцькому районі стартував ремонт мосту через річку Полонка. Він зведений у 1988 році і відтоді не ремонтувався.Про це повідомили на сторінці Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Волинській області.Днями стартував ремонт мосту через річку Полонка, розташованого на дорозі Т-18-02 /М-07/ – Маюничі – Велика Осниця – Красноволя – Колки – /Р-14/ – Копилля – Рожище – Торчин – Шклинь – /Н-17/ між населеними пунктами Чорний Ліс і Шклинь. Через це ділянка Чорний Ліс – Шклинь дороги Т-18-02 тимчасово закрита для руху транспорту.«Ця залізобетонна штучна споруда завдовжки 12 метрів була зведена у 1988 році й відтоді не ремонтувалась, відтак за час експлуатації зазнала значних руйнувань і потребувала невідкладного відновлення», – йдеться у дописі.Після завершення підготовчих і демонтажних робіт будуть посилені опори мосту, замінені прогонові будови, влаштовані накладні плити, тротуарні консолі, встановлені бар’єрне і перильне огородження, прокладена пішохідна доріжка на підходах до мосту, заасфальтована проїзна частина, укріплені укоси насипу та виконають низку інших робіт, що зміцнять мостовий перехід і на десятки років продовжать термін його служби.У зв’язку з проведенням ремонту мосту на ділянці Чорний Ліс – Шклинь автошляху Т-18-02 ввели тимчасове обмеження руху для всіх транспортних засобів, яке діятиме орієнтовно до 20 вересня 2023 року.Об’їзд здійснюється через автомобільні дороги Н-17, С030221 через населені пункти Маруся, Михлин.