На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів





Про це повідомили у ДСНС Волині.



"Розмінування триватиме сьогодні, 25 липня, з 17:20 до 18:40 поблизу села Березолуки Луцького району. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що сьогодні, 25 липня, працівники групи рятувальних робіт

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн.Про це повідомили у ДСНС Волині."Розмінування триватиме сьогодні, 25 липня, з 17:20 до 18:40 поблизу села Березолуки Луцького району. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що сьогодні, 25 липня, працівники групи рятувальних робіт здійснили виїзд для відкривання дверей на проспекті Перемоги у Луцьку. За зачиненими дверима перебувала 3-річна дитина.

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