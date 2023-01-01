На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів

На Волині попереджають про можливе відлуння вибухів
На Волині піротехніки знешкоджуватимуть боєприпаси часів минулих воєн.

Про це повідомили у ДСНС Волині.

"Розмінування триватиме сьогодні, 25 липня, з 17:20 до 18:40 поблизу села Березолуки Луцького району. На прилеглих територіях можливе відлуння вибухів. Зберігайте спокій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 липня, працівники групи рятувальних робіт здійснили виїзд для відкривання дверей на проспекті Перемоги у Луцьку. За зачиненими дверима перебувала 3-річна дитина.

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Теги: Волинь, розмінування, вибухи
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