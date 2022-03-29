Волинський прикордонник з побратимами після контузії продовжував вести бій. ВІДЕО

Дмитру Михальчуку – 25 років. Чоловік родом з Рівненщини, з травня 2022-го служить у Волинському прикордонному загоні. Нещодавно бійцю вручили орден "За мужність" ІІІ ступеня.



Про нагороду військовослужбовець дізнався за день до ротації з Бахмутського напрямку, - повідомляє



"Під час обстрілів контузило, а ми далі продовжили вести бій, нас евакуйовували з позицій, після того відлежалися в госпіталі й знову повернулися на позиції. Якщо чесно, приємно бачити, що рідні радіють, що я отримав цю нагороду, але краще б не було цих нагород, а було б все спокійно", – говорить прикордонник.



Дмитро – випускник Національного університету водного господарства і природокористування у Рівному. По мобілізації потрапив на службу торік у травні. Спочатку служив у Мукачівському прикордонному загоні, згодом виконував завдання на українсько-білоруському кордоні.



Пів року тому разом з побратимами тримав оборону неподалік Соледару на Донеччині.



"Найбільший страх, щоб залишитися живим, – говорить Дмитро, – Почалися штурми вагнерівців. Їх в тепловізори дуже погано було видно і вже починався стрілецький бій за підтримки мінометів і іншої тяжкої техніки".



Дмитро Михальчук був заступником командира прикордонного підрозділу. Ділиться: керувати людьми нелегко, особливо в умовах бойових дій, але найважче – брати на себе відповідальність за життя підлеглих.



Після Перемоги прикордонник планує повернутися до мирного життя та проводити час з родиною. "Щоб не переживаєш, що вночі почнуть вити сирени й летіти ракети. Щоб нарешті деокупували всі території та ми всі спокійно зажили", – додав Дмитро Михальчук.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Прикордоннику– 25 років. Чоловік родом з Рівненщини, з травня 2022-го служить у Волинському прикордонному загоні. Нещодавно бійцю вручили орден "За мужність" ІІІ ступеня.Про нагороду військовослужбовець дізнався за день до ротації з Бахмутського напрямку, - повідомляє Суспільне "Під час обстрілів контузило, а ми далі продовжили вести бій, нас евакуйовували з позицій, після того відлежалися в госпіталі й знову повернулися на позиції. Якщо чесно, приємно бачити, що рідні радіють, що я отримав цю нагороду, але краще б не було цих нагород, а було б все спокійно", – говорить прикордонник.Дмитро – випускник Національного університету водного господарства і природокористування у Рівному. По мобілізації потрапив на службу торік у травні. Спочатку служив у Мукачівському прикордонному загоні, згодом виконував завдання на українсько-білоруському кордоні.Пів року тому разом з побратимами тримав оборону неподалік Соледару на Донеччині."Найбільший страх, щоб залишитися живим, – говорить Дмитро, – Почалися штурми вагнерівців. Їх в тепловізори дуже погано було видно і вже починався стрілецький бій за підтримки мінометів і іншої тяжкої техніки".Дмитро Михальчук був заступником командира прикордонного підрозділу. Ділиться: керувати людьми нелегко, особливо в умовах бойових дій, але найважче – брати на себе відповідальність за життя підлеглих.Після Перемоги прикордонник планує повернутися до мирного життя та проводити час з родиною. "Щоб не переживаєш, що вночі почнуть вити сирени й летіти ракети. Щоб нарешті деокупували всі території та ми всі спокійно зажили", – додав Дмитро Михальчук.

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