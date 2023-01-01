Рідним загиблого волинянина Віктора Савчука вручили його посмертний орден. ФОТО





Про це повідомляють на сайті Ратнівської громади.



Указом Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського від 30 березня 2023 року N190 орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджений Савчук Віктор Іванович (посмертно). 24 липня нагороду отримала тітка загиблого Мушка Галина Василівна.



Нагороду вручив, ставши на знак глибокої шани на одне коліно, заступник начальника Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор Корецький. Ратнівський селищний голова Віталій Бірук, вручаючи Галині Василівні документи про нагородження, висловив глибоку вдячність усіх жителів громади за мужність і героїзм, виявлені Віктором САВЧУКОМ при виконанні військового обовʼязку по захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Віталій Іванович запевнив усіх присутніх, що світла памʼять про Віктора, як і про кожного нашого героїчного захисника, назавжди залишиться в наших серцях.



Галина Василівна звернулась до присутніх, зазначивши, що Віктор віддав своє життя, оберігаючи наш спокій, наближаючи Перемогу та закликала памʼятати про тих, завдяки кому ми маємо можливість продовжувати жити у своїй рідній країні.



Нагадаємо, рядовий Савчук Віктор Іванович

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селище Ратне родичам загиблого військовослужбовця Віктора Савчука вручили посмертний орден Героя.Про це повідомляють на сайті Ратнівської громади.Указом Президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського від 30 березня 2023 року N190 орденом "За мужність" ІІІ ступеня нагороджений(посмертно). 24 липня нагороду отримала тітка загиблогоНагороду вручив, ставши на знак глибокої шани на одне коліно, заступник начальника Другого відділу Ковельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки майор. Ратнівський селищний голова, вручаючи Галині Василівні документи про нагородження, висловив глибоку вдячність усіх жителів громади за мужність і героїзм, виявлені Віктором САВЧУКОМ при виконанні військового обовʼязку по захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Віталій Іванович запевнив усіх присутніх, що світла памʼять про Віктора, як і про кожного нашого героїчного захисника, назавжди залишиться в наших серцях.Галина Василівна звернулась до присутніх, зазначивши, що Віктор віддав своє життя, оберігаючи наш спокій, наближаючи Перемогу та закликала памʼятати про тих, завдяки кому ми маємо можливість продовжувати жити у своїй рідній країні.Нагадаємо, рядовий Савчук Віктор Іванович загинув 2 липня 2022 року в результаті ворожого обстрілу.

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