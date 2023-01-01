26 липня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні відзначають день народження директор Інформаційного агентства ВолиньPost(на фото) та начальник головного управління державної казначейської служби України у Волинській областіВітаємо їх, а також іменинників цього дня з днем ангела – чоловіків, які носять імена Гавриїл та Степан. Зичимо усім здоров’я, достатку та миру.Сьогодні, 26 липня, віряни святкують Собор архангела Гавриїла, а у світі відзначають День парашутиста.Чим пам’ятний цей день в історії нашого краю26 липня 1600 року Горохову було надане Магдебурзьке право.У цей день 1929 року народився власкор українського радіо на Волині Матвій Козачук.За походженням не волинянин, однак уся його професійна діяльність пов’язана з Волинню, зокрема з Волинським обласним радіо. Був кореспондентом, завідувачем кореспондентською сіткою, старшим редактором.З 1971 року й до виходу на пенсію у жовтні 1989 року працював власним кореспондентом Республіканського радіо по Волинській області.