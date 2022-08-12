В ООН відкинули брехливу версію росії про удар HIMARS по Оленівці
Сьогодні, 01:15
Українські військовополонені загинули в Оленівській колонії на окупованій території в Донецькій області не від ракети HIMARS.
Про це розповів Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк, - пише Gazeta ua.
Також Тюрк розкритикував Російську Федерацію через перешкоджання незалежному розслідуванню вбивства українських військовополонених в Оленівці. Про це повідомив сайт ООН.
Комісар заявив, що Москва не задовольнила запити на доступ до тимчасово окупованої росіянами території України, і не надала гарантій безпеки для відвідування місця теракту.
"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS", – сказав Тюрк.
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Про це розповів Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк, - пише Gazeta ua.
Також Тюрк розкритикував Російську Федерацію через перешкоджання незалежному розслідуванню вбивства українських військовополонених в Оленівці. Про це повідомив сайт ООН.
Комісар заявив, що Москва не задовольнила запити на доступ до тимчасово окупованої росіянами території України, і не надала гарантій безпеки для відвідування місця теракту.
"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS", – сказав Тюрк.
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