В ООН відкинули брехливу версію росії про удар HIMARS по Оленівці





Про це розповів Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини Фолькер Тюрк, - пише



Також Тюрк розкритикував Російську Федерацію через перешкоджання незалежному розслідуванню вбивства українських військовополонених в Оленівці. Про це повідомив сайт ООН.



Комісар заявив, що Москва не задовольнила запити на доступ до тимчасово окупованої росіянами території України, і не надала гарантій безпеки для відвідування місця теракту.



"Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS", – сказав Тюрк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військовополонені загинули в Оленівській колонії на окупованій території в Донецькій області не від ракети HIMARS.Про це розповів Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй з прав людини, - пише Gazeta ua Також Тюрк розкритикував Російську Федерацію через перешкоджання незалежному розслідуванню вбивства українських військовополонених в Оленівці. Про це повідомив сайт ООН.Комісар заявив, що Москва не задовольнила запити на доступ до тимчасово окупованої росіянами території України, і не надала гарантій безпеки для відвідування місця теракту."Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються нез'ясованими, доступна інформація та наш аналіз дозволяють зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS", – сказав Тюрк.

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