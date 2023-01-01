Добрі новини від ВолиньPost за 25 липня

Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми і здобуваємо! Ми дякуємо, пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 25 липня, писали про таке:Корпорація Meta запускає канали у WhatsApp, Україна отримала доступ до нового сервісу серед перших 9 країн.Зі слів ініціатора проєкту, луцького волонтера та журналіста, така сума внесків надійшла на його волонтерську картку, починаючи з квітня минулого року, коли стартував цей благодійний проєкт.Сили оборони України знищили 600 окупантів, 30 артилерійських систем, 13 ББМ та 14 безпілотників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:◾ особового складу − близько 243 220 (+600) осіб,◾ танків − 4 174 (+12) од,◾ бойових броньованих машин − 8 131 (+13) од,◾ артилерійських систем − 4 705 (+30) од,◾ РСЗВ − 698 (+1) од,◾ засобів ППО − 454 (+2) од,◾ літаків − 315 (+0) од,◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 977 (+14) од,◾ крилатих ракет − 1 307 (+0),◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 194 (+12) од,◾ спеціальної техніки ‒ 703 (+5). од.Військовослужбовця з Торчинської громади, жителя села Городині, нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУОлександр – розвідник 2 розвідувального взводу 2 стрілецького батальйону, з 02 лютого по теперішній час бере участь у відбитті збройної агресії російської федерації проти України. Солдат неодноразово проявляв рішучість, відвагу та професіоналізм у своїх діях під час виконання бойових завдань.У ютубі презентували проєкт документальних новел. У першій – знявся льотчик з позивним «Волиняка».Творці кіноновели зазначили, що Volynyaka має 94 бойових вильоти. Він – старший летенант.«Позивний мій Волиняка. Мені 24. Вже на даний момент маю більше сімдесяти бойових вильотів», – розповів льотчик.Громади спрямували майже 250 мільйонів гривень на закупівлю дронів для ЗСУ. У лідерах – Дніпро, Луцьк та Лисичанськ. Зокрема, Луцьк передав 14 мільйонів.За час контрнаступу українські оборонці здійснили два військові дива, які увійдуть в підручники.Київ збільшить видатки з міського бюджету на допомогу військовим в декілька разів – до 5 млрд грн.Міноборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги. Його вартість 400 мільйонів доларів.Обличчя Володимира Поліха знайоме багатьом жителям обласного центру Волині, бо Володимир Данилович намагається не пропускати жоден громадський захід, чи то вшанування пам’яті Тараса Шевченка, чи відзначення дня народження Лесі Українки."Укрзалізниця" виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен військовий Сил оборони міг швидше дістатися своїх близьких.