Добрі новини від ВолиньPost за 25 липня
Сьогодні, 23:23
Ми боремося! Ми відстоюємо своє! Ми втрачаємо, але ми і здобуваємо! Ми дякуємо, пишаємося і дивуємо світ своєю стійкістю!
Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 25 липня, писали про таке:
У WhatsApp з’явилася нова функція: українці можуть затестити її одними з перших
Корпорація Meta запускає канали у WhatsApp, Україна отримала доступ до нового сервісу серед перших 9 країн.
Луцький благодійний аукціон «Медіакава» зібрав чотири мільйони гривень для війська. ВІДЕО
Зі слів ініціатора проєкту, луцького волонтера та журналіста Мирослава Ватащука, така сума внесків надійшла на його волонтерську картку, починаючи з квітня минулого року, коли стартував цей благодійний проєкт.
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ЗСУ за добу знищили 600 окупантів, 12 танків і 30 артсистем
Сили оборони України знищили 600 окупантів, 30 артилерійських систем, 13 ББМ та 14 безпілотників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 243 220 (+600) осіб,
◾ танків − 4 174 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 131 (+13) од,
◾ артилерійських систем − 4 705 (+30) од,
◾ РСЗВ − 698 (+1) од,
◾ засобів ППО − 454 (+2) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 977 (+14) од,
◾ крилатих ракет − 1 307 (+0),
◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 194 (+12) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 703 (+5). од.
Військовий з Луцького району отримав «Золотий Хрест» від Залужного
Військовослужбовця з Торчинської громади Олександра Мариюка, жителя села Городині, нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Олександр – розвідник 2 розвідувального взводу 2 стрілецького батальйону, з 02 лютого по теперішній час бере участь у відбитті збройної агресії російської федерації проти України. Солдат неодноразово проявляв рішучість, відвагу та професіоналізм у своїх діях під час виконання бойових завдань.
24-річний волинський льотчик знявся у кіноновелі про вертолітників. ВІДЕО
У ютубі презентували проєкт документальних новел. У першій – знявся льотчик з позивним «Волиняка».
Творці кіноновели зазначили, що Volynyaka має 94 бойових вильоти. Він – старший летенант.
«Позивний мій Волиняка. Мені 24. Вже на даний момент маю більше сімдесяти бойових вильотів», – розповів льотчик.
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Луцьк увійшов до лідерів серед громад України за закупівлею дронів
Громади спрямували майже 250 мільйонів гривень на закупівлю дронів для ЗСУ. У лідерах – Дніпро, Луцьк та Лисичанськ. Зокрема, Луцьк передав 14 мільйонів.
Маляр назвала два дива українського контрнаступу
За час контрнаступу українські оборонці здійснили два військові дива, які увійдуть в підручники.
Київ збільшить фінансування ЗСУ до 5 млрд: кошти підуть на дрони та антидрони, – Кличко
Київ збільшить видатки з міського бюджету на допомогу військовим в декілька разів – до 5 млрд грн.
Україна отримає від США 32 БТР Stryker, боєприпаси до Patriot, NASAMS і HIMARS
Міноборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги. Його вартість 400 мільйонів доларів.
92-річний лучанин дослідив свій родовід за понад 100 літ і зацікавився англійською
Обличчя Володимира Поліха знайоме багатьом жителям обласного центру Волині, бо Володимир Данилович намагається не пропускати жоден громадський захід, чи то вшанування пам’яті Тараса Шевченка, чи відзначення дня народження Лесі Українки.
Військові можуть придбати квитки на потяг зі спецрезерву: пояснення «Укрзалізниці»
"Укрзалізниця" виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен військовий Сил оборони міг швидше дістатися своїх близьких.
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Щодня, попри неймовірно складний для всієї України період, ми маємо добрі, світлі і теплі новини! Сьогодні, 25 липня, писали про таке:
У WhatsApp з’явилася нова функція: українці можуть затестити її одними з перших
Корпорація Meta запускає канали у WhatsApp, Україна отримала доступ до нового сервісу серед перших 9 країн.
Луцький благодійний аукціон «Медіакава» зібрав чотири мільйони гривень для війська. ВІДЕО
Зі слів ініціатора проєкту, луцького волонтера та журналіста Мирослава Ватащука, така сума внесків надійшла на його волонтерську картку, починаючи з квітня минулого року, коли стартував цей благодійний проєкт.
Аби переглянути сюжет колег, натисніть на заголовок
ЗСУ за добу знищили 600 окупантів, 12 танків і 30 артсистем
Сили оборони України знищили 600 окупантів, 30 артилерійських систем, 13 ББМ та 14 безпілотників. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.07.23 орієнтовно склали:
◾ особового складу − близько 243 220 (+600) осіб,
◾ танків − 4 174 (+12) од,
◾ бойових броньованих машин − 8 131 (+13) од,
◾ артилерійських систем − 4 705 (+30) од,
◾ РСЗВ − 698 (+1) од,
◾ засобів ППО − 454 (+2) од,
◾ літаків − 315 (+0) од,
◾ гелікоптерів − 310 (+0) од,
◾ БПЛА оперативно-тактичного рівня − 3 977 (+14) од,
◾ крилатих ракет − 1 307 (+0),
◾ кораблів/катерів − 18 (+0) од,
◾ автомобільної техніки та автоцистерн − 7 194 (+12) од,
◾ спеціальної техніки ‒ 703 (+5). од.
Військовий з Луцького району отримав «Золотий Хрест» від Залужного
Військовослужбовця з Торчинської громади Олександра Мариюка, жителя села Городині, нагородили почесним нагрудним знаком «Золотий хрест» від головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.
Олександр – розвідник 2 розвідувального взводу 2 стрілецького батальйону, з 02 лютого по теперішній час бере участь у відбитті збройної агресії російської федерації проти України. Солдат неодноразово проявляв рішучість, відвагу та професіоналізм у своїх діях під час виконання бойових завдань.
24-річний волинський льотчик знявся у кіноновелі про вертолітників. ВІДЕО
У ютубі презентували проєкт документальних новел. У першій – знявся льотчик з позивним «Волиняка».
Творці кіноновели зазначили, що Volynyaka має 94 бойових вильоти. Він – старший летенант.
«Позивний мій Волиняка. Мені 24. Вже на даний момент маю більше сімдесяти бойових вильотів», – розповів льотчик.
Аби переглянути відео, натисніть на заголовок
Луцьк увійшов до лідерів серед громад України за закупівлею дронів
Громади спрямували майже 250 мільйонів гривень на закупівлю дронів для ЗСУ. У лідерах – Дніпро, Луцьк та Лисичанськ. Зокрема, Луцьк передав 14 мільйонів.
Маляр назвала два дива українського контрнаступу
За час контрнаступу українські оборонці здійснили два військові дива, які увійдуть в підручники.
Київ збільшить фінансування ЗСУ до 5 млрд: кошти підуть на дрони та антидрони, – Кличко
Київ збільшить видатки з міського бюджету на допомогу військовим в декілька разів – до 5 млрд грн.
Україна отримає від США 32 БТР Stryker, боєприпаси до Patriot, NASAMS і HIMARS
Міноборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги. Його вартість 400 мільйонів доларів.
92-річний лучанин дослідив свій родовід за понад 100 літ і зацікавився англійською
Обличчя Володимира Поліха знайоме багатьом жителям обласного центру Волині, бо Володимир Данилович намагається не пропускати жоден громадський захід, чи то вшанування пам’яті Тараса Шевченка, чи відзначення дня народження Лесі Українки.
Військові можуть придбати квитки на потяг зі спецрезерву: пояснення «Укрзалізниці»
"Укрзалізниця" виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен військовий Сил оборони міг швидше дістатися своїх близьких.
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