Військові можуть придбати квитки на потяг зі спецрезерву: пояснення «Укрзалізниці»

Військові можуть придбати квитки на потяг зі спецрезерву: пояснення «Укрзалізниці»
"Укрзалізниця" виділяє спеціальну бронь для використання військовослужбовцями, які їдуть у відрядження чи відпустку, щоб кожен військовий Сил оборони міг швидше дістатися своїх близьких.

Про це йдеться в офіційному повідомленні компанії.

Зазначається, що розподіляють ці броні військові комендатури. Це як мінімум 4 купейних та 4 плацкартних місця на кожному рейсі, які використовуються, наприклад, якщо про свою відпустку військовослужбовець дізнався в останній момент і квитки у вільному продажі вже закінчились.

"Такі квитки поступають у вільний продаж виключно після того, як всі заявки від військових уже задоволені. Відбувається це не раніше, ніж за 6 годин до відправки поїзда, щоб навіть у випадку потреби день-в-день наші захисники та захисниці могли такою бронею скористатись", — зазначили в "Укрзалізниці".

Як придбати квитки зі спецрезерву

- Звернутись до чергового по вокзалу, який спрямує пасажира до військової комендатури (комендатури знаходяться у Львові, Рівному, Ужгороді, Івано-Франківську, ст. ім. Т. Шевченка, Знамʼянці, Одесі, Миколаєві, Подільську, Харкові, Полтаві, Конотопі, Києві, Житомирі, Козятині, Жмеринці, Дніпрі, Запоріжжі та Покровську) або зателефонувати до Контактного центру Укрзалізниці на спеціально виділену гарячу лінію за номером 0 800 503 222.
- У військовій комендатурі пасажиру на пред'явлення військового квитка та документа, що підтверджує необхідність здійснити поїздку саме в конкретний день (посвідчення про відрядження, відпускний квиток), видадуть талон на придбання квитка.
- Цей талон треба предʼявити касиру у спеціалізованій касі для військовослужбовців або в будь-якій касі на будь-якому вокзалі. За цим документом пасажиру виведуть з-під спеціальної броні квиток і тут же його можна придбати.

"Спеціальна бронь на місця знімається за 6 годин до відправлення поїзда: щоб встигнути отримати талон і придбати квиток — рекомендуємо приїжджати на вокзал за 8 годин до відправлення поїзда або раніше", — додали у компанії.

Якщо в місті, де знаходиться військовослужбовець, немає комендатури — скористатись спеціальною бронею можна також у всіх касах за предʼявлення ВПД (військового проїзного документа), який дає право на безкоштовну поїздку. Отримати цей документ військовослужбовці можуть у своїх частинах.

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