На Волині перекинувся бус, постраждали 8 людей, – ЗМІ

На Волині перекинувся бус, постраждали 8 людей, – ЗМІ
У Володимирському районі на трасі із села Верба на Любомль трапилася аварія – перекинувся бус із пасажирами, відомо про 8 потерпілих.

Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.

Відомо, що ДТП трапилася орієнтовно об 19:35. Одну людину затисло в автомобілі.

Попередньо внаслідок автопригоди постраждало 8 осіб, з них 2 у важкому стані.

На місці працює 2 бригади із Володимира.

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Теги: Волинь, аварія, ДТП
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