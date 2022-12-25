На Волині перекинувся бус, постраждали 8 людей, – ЗМІ
Сьогодні, 21:03
У Володимирському районі на трасі із села Верба на Любомль трапилася аварія – перекинувся бус із пасажирами, відомо про 8 потерпілих.
Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Відомо, що ДТП трапилася орієнтовно об 19:35. Одну людину затисло в автомобілі.
Попередньо внаслідок автопригоди постраждало 8 осіб, з них 2 у важкому стані.
На місці працює 2 бригади із Володимира.
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Про це повідомляє ІА Волинські Новини, посилаючись на власні джерела.
Відомо, що ДТП трапилася орієнтовно об 19:35. Одну людину затисло в автомобілі.
Попередньо внаслідок автопригоди постраждало 8 осіб, з них 2 у важкому стані.
На місці працює 2 бригади із Володимира.
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