На Волині перекинувся бус, постраждали 8 людей, – ЗМІ





Про це повідомляє



Відомо, що ДТП трапилася орієнтовно об 19:35. Одну людину затисло в автомобілі.



Попередньо внаслідок автопригоди постраждало 8 осіб, з них 2 у важкому стані.



На місці працює 2 бригади із Володимира.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Володимирському районі на трасі із села Верба на Любомль трапилася аварія – перекинувся бус із пасажирами, відомо про 8 потерпілих.Про це повідомляє ІА Волинські Новини , посилаючись на власні джерела.Відомо, що ДТП трапилася орієнтовно об 19:35. Одну людину затисло в автомобілі.Попередньо внаслідок автопригоди постраждало 8 осіб, з них 2 у важкому стані.На місці працює 2 бригади із Володимира.

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