Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня

Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня
У середу, 26 липня, на Волині очікується гроза, під час грози місцями по області та в Луцьку шквал 15-20 м/с. Вночі значний дощ. В окремих пунктах град. Рівень небезпечності І-жовтий.

Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.

Вітер північно-західний, 5-10м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°.

За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дощ із грозою. Вранці - без опадів. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ.

Народний прогноз погоди: 26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. За народним календарем цей день вважається серединою літа. Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга. З цього часу у деяких місцях граки починають збиратись у перші осінні зграї.

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