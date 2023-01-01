Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 26 липня

У середу, 26 липня, на Волині очікується гроза, під час грози місцями по області та в Луцьку шквал 15-20 м/с. Вночі значний дощ. В окремих пунктах град. Рівень небезпечності І-жовтий.Про це повідомляють у Волинському обласному центрі з гідрометеорології.Вітер північно-західний, 5-10м/с, місцями шквали 15-20 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 20-25°.За даними Sinoptik, у Луцьку протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дощ із грозою. Вранці - без опадів. Удень та ввечері йтиме дрібний дощ.26 липня відзначається собор Архангела Гавриїла. За народним календарем цей день вважається серединою літа. Якщо 26 липня сухо, то осінь буде довга, тепла і суха. Наші пращури в цей день спостерігали за ластівками: якщо вони низько літають, осінь буде довга. З цього часу у деяких місцях граки починають збиратись у перші осінні зграї.