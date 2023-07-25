Україна отримає від США 32 БТР Stryker, боєприпаси до Patriot, NASAMS і HIMARS

Україна отримає від США 32 БТР Stryker, боєприпаси до Patriot, NASAMS і HIMARS
Міноборони США оголосило про надання Україні нового пакету військової допомоги. Його вартість 400 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий пакет допомоги США, як і передбачалось, надається через механізм Presidential Drawdown Authority, який дозволяє передавати зброю та спорядження безпосередньо зі складів армії США. Це вже 43-ій такий транш з лютого 2022 року.

Допомога містить зокрема додаткові боєприпаси для систем Patriot і NASAMS і комплексів HIMARS, зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin, 32 бронетранспортер Stryker, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, а також 120-мм та 60-мм мінометні міни.

Крім того, у пакеті американської військової допомоги – ракети TOW, безпілотні авіаційні комплекси Hornet, авіаційні ракети Hydra-70, "тактичні аеронавігаційні системи", підривні боєприпаси для подолання перешкод, понад 28 мільйонів набоїв до стрілецької зброї та гранат, прилади нічного бачення та тепловізійні системи, а також запчастини й навчальні боєприпаси.

Загальна сума військової допомоги США Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому 2022 року вже становить понад 43,7 мільярда доларів.

Як відомо, попередній пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів Сполучені Штати оголосили 7 липня. До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.

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Теги: Україна, війна, США, допомога
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