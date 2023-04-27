34-річний волинянин через ревнощі вбив чоловіка

На Ратнівщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Учора, 4 червня, 34-річний житель Заболоттівської громади прийшов до колишньої співмешканки та під час конфлікту наніс декілька ударів ножем 45-річному чоловікові, до якого приревнував жінку.Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці.Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він залишався на місці скоєння злочину та перебував у стані алкогольного сп’яніння.За фактом умисного вбивства триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.Затриманому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.