34-річний волинянин через ревнощі вбив чоловіка
Сьогодні, 10:52
На Ратнівщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 4 червня, 34-річний житель Заболоттівської громади прийшов до колишньої співмешканки та під час конфлікту наніс декілька ударів ножем 45-річному чоловікові, до якого приревнував жінку.
Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він залишався на місці скоєння злочину та перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом умисного вбивства триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Затриманому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Учора, 4 червня, 34-річний житель Заболоттівської громади прийшов до колишньої співмешканки та під час конфлікту наніс декілька ударів ножем 45-річному чоловікові, до якого приревнував жінку.
Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці.
Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він залишався на місці скоєння злочину та перебував у стані алкогольного сп’яніння.
За фактом умисного вбивства триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.
Затриманому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
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