34-річний волинянин через ревнощі вбив чоловіка

34-річний волинянин через ревнощі вбив чоловіка
На Ратнівщині поліцейські затримали чоловіка за підозрою в умисному вбивстві.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Учора, 4 червня, 34-річний житель Заболоттівської громади прийшов до колишньої співмешканки та під час конфлікту наніс декілька ударів ножем 45-річному чоловікові, до якого приревнував жінку.

Від отриманих тілесних ушкоджень постраждалий помер на місці.

Зловмисника поліцейські затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він залишався на місці скоєння злочину та перебував у стані алкогольного сп’яніння.

За фактом умисного вбивства триває досудове розслідування, розпочате за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Затриманому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Теги: Волинь, вбивство, чоловік, ревнощі
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