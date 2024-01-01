На Одещині на хабарі у $20 тисяч погоріли посадовці міграційної служби

Правоохоронці викрили посадовців Державної міграційної служби на Одещині, які отримали 20 тисяч доларів США за сприяння в уникненні депортації.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури керівнику одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області та його спільнику повідомлено про підозру уза вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).За даними слідства, керівник спільно з підлеглим вимагали у громадянина Республіки Молдова 20 000 доларів США за допомогу в уникненні депортації.Вони обіцяли іноземцю вплинути на працівників ДМС та суддів щодо прийняття позитивного рішення на його користь у справі про примусове повернення до країни походження та про заборону в’їзду в Україну.За клопотанням прокурора посадовцю та його підлеглому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн та 7 млн грн відповідно.Наразі вирішуються питання щодо відсторонення підозрюваних від займаних посад та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.Слідство триває. Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими ДБР та співробітниками СБУ.