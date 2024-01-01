На Одещині на хабарі у $20 тисяч погоріли посадовці міграційної служби
Сьогодні, 16:47
Правоохоронці викрили посадовців Державної міграційної служби на Одещині, які отримали 20 тисяч доларів США за сприяння в уникненні депортації.
Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури керівнику одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області та його спільнику повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, керівник спільно з підлеглим вимагали у громадянина Республіки Молдова 20 000 доларів США за допомогу в уникненні депортації.
Вони обіцяли іноземцю вплинути на працівників ДМС та суддів щодо прийняття позитивного рішення на його користь у справі про примусове повернення до країни походження та про заборону в’їзду в Україну.
За клопотанням прокурора посадовцю та його підлеглому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн та 7 млн грн відповідно.
Наразі вирішуються питання щодо відсторонення підозрюваних від займаних посад та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.
Слідство триває. Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими ДБР та співробітниками СБУ.
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Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури керівнику одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області та його спільнику повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).
За даними слідства, керівник спільно з підлеглим вимагали у громадянина Республіки Молдова 20 000 доларів США за допомогу в уникненні депортації.
Вони обіцяли іноземцю вплинути на працівників ДМС та суддів щодо прийняття позитивного рішення на його користь у справі про примусове повернення до країни походження та про заборону в’їзду в Україну.
За клопотанням прокурора посадовцю та його підлеглому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн та 7 млн грн відповідно.
Наразі вирішуються питання щодо відсторонення підозрюваних від займаних посад та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.
Слідство триває. Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими ДБР та співробітниками СБУ.
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