На Одещині на хабарі у $20 тисяч погоріли посадовці міграційної служби

На Одещині на хабарі у $20 тисяч погоріли посадовці міграційної служби
Правоохоронці викрили посадовців Державної міграційної служби на Одещині, які отримали 20 тисяч доларів США за сприяння в уникненні депортації.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.
За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури керівнику одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області та його спільнику повідомлено про підозру у вимаганні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особами, уповноваженими на виконання функцій держави (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За даними слідства, керівник спільно з підлеглим вимагали у громадянина Республіки Молдова 20 000 доларів США за допомогу в уникненні депортації.

Вони обіцяли іноземцю вплинути на працівників ДМС та суддів щодо прийняття позитивного рішення на його користь у справі про примусове повернення до країни походження та про заборону в’їзду в Україну.

За клопотанням прокурора посадовцю та його підлеглому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 70 млн грн та 7 млн грн відповідно.

Наразі вирішуються питання щодо відсторонення підозрюваних від займаних посад та накладення арешту на вилучене під час обшуків майно.

Слідство триває. Заходи з викриття протиправної діяльності здійснювалися прокурорами спільно зі слідчими ДБР та співробітниками СБУ.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: хабар, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ротонда» відкривається. Що нового? Які ціни?*
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Одещині на хабарі у $20 тисяч погоріли посадовці міграційної служби
Сьогодні, 16:47
До 400 тисяч можуть отримати громади на створення адаптивних спортивних клубів
Сьогодні, 16:30
Нововолинська громада попрощалася з Героєм Олександром Бохонським
Сьогодні, 16:14
112 бригада ТрО Києва отримала дрони-літаки, на які збирає «Українська команда»
Сьогодні, 16:05
Синоптики попередили: завтра в Луцьку – знову гроза
Сьогодні, 15:54
Схожі новини
Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у чверть мільйона Керівник філії «Київоблгазу» погорів на хабарі у чверть мільйона
20 травень, 19:00
Колишній глава Держлісагентства отримав хабарями майже 150 мільйонів Колишній глава Держлісагентства отримав хабарями майже 150 мільйонів
07 травень, 18:22
Голова суду на Дніпропетровщині погорів на хабарі $2,5 тисячі Голова суду на Дніпропетровщині погорів на хабарі $2,5 тисячі
25 квітень, 18:14
За хабар у $100 тисяч мер і депутат міськради на Одещині заробили тюрму і конфіскацію За хабар у $100 тисяч мер і депутат міськради на Одещині заробили тюрму і конфіскацію
18 квітень, 11:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Одещині на хабарі у $20 тисяч погоріли посадовці міграційної служби
Сьогодні, 16:47
 0
До 400 тисяч можуть отримати громади на створення адаптивних спортивних клубів
Сьогодні, 16:30
 0
Нововолинська громада попрощалася з Героєм Олександром Бохонським
Сьогодні, 16:14
 0
112 бригада ТрО Києва отримала дрони-літаки, на які збирає «Українська команда»
Сьогодні, 16:05
 0
Синоптики попередили: завтра в Луцьку – знову гроза
Сьогодні, 15:54
 0
Медіа
відео
1/8