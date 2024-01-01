Нововолинська громада попрощалася з Героєм Олександром Бохонським
Сьогодні, 16:14
У Нововолинської громади – ще один скорботний день в історії. Сьогодні, 6 червня, провели в останню земну дорогу Захисника України Олександра Бохонського.
Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Воїн до останнього захищав від російського окупанта свою сім'ю, друзів та державу. За наше мирне майбутнє Олександр віддав найдорожче - своє життя. Подвиг Захисника назавжди у наших серцях», - зазначив мер.
Панахида та прощання відбулися у Хресто-Воздвиженському храмі.
Від імені міського голови та всієї громади співчуття рідним висловила секретар міської ради Надія Жук.
Поховали Героя на кладовищі у селі Морозовичі.
«Вічна йому пам'ять та Царство небесне!» - йдеться у повідомленні.
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Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«Воїн до останнього захищав від російського окупанта свою сім'ю, друзів та державу. За наше мирне майбутнє Олександр віддав найдорожче - своє життя. Подвиг Захисника назавжди у наших серцях», - зазначив мер.
Панахида та прощання відбулися у Хресто-Воздвиженському храмі.
Від імені міського голови та всієї громади співчуття рідним висловила секретар міської ради Надія Жук.
Поховали Героя на кладовищі у селі Морозовичі.
«Вічна йому пам'ять та Царство небесне!» - йдеться у повідомленні.
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