Нововолинська громада попрощалася з Героєм Олександром Бохонським

У Нововолинської громади – ще один скорботний день в історії. Сьогодні, 6 червня,Захисника УкраїниПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова«Воїн до останнього захищав від російського окупанта свою сім'ю, друзів та державу. За наше мирне майбутнє Олександр віддав найдорожче - своє життя. Подвиг Захисника назавжди у наших серцях», - зазначив мер.Панахида та прощання відбулися у Хресто-Воздвиженському храмі.Від імені міського голови та всієї громади співчуття рідним висловила секретар міської радиПоховали Героя на кладовищі у селі Морозовичі.«Вічна йому пам'ять та Царство небесне!» - йдеться у повідомленні.