Нововолинська громада попрощалася з Героєм Олександром Бохонським

Нововолинська громада попрощалася з Героєм Олександром Бохонським
У Нововолинської громади – ще один скорботний день в історії. Сьогодні, 6 червня, провели в останню земну дорогу Захисника України Олександра Бохонського.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«Воїн до останнього захищав від російського окупанта свою сім'ю, друзів та державу. За наше мирне майбутнє Олександр віддав найдорожче - своє життя. Подвиг Захисника назавжди у наших серцях», - зазначив мер.

Панахида та прощання відбулися у Хресто-Воздвиженському храмі.

Від імені міського голови та всієї громади співчуття рідним висловила секретар міської ради Надія Жук.

Поховали Героя на кладовищі у селі Морозовичі.

«Вічна йому пам'ять та Царство небесне!» - йдеться у повідомленні.

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Теги: загиблі, війна
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