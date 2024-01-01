Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Бохонського

Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Бохонського
У Нововолинську мешканці навколішки та квітами зустріли скорботний кортеж, який привіз тіло полеглого військовослужбовця Олександра Бохонського.

Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Нововолинськ зустрів на щиті Захисника України Олександра Бохонського.



Чин похорону розпочнеться о 12:00 у Хресто-Воздвиженському храмі.

«Вічна памʼять нашому Героєві», - зазначив міський голова.

Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Бохонського


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Теги: загиблі, війна
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