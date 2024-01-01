Волиняни навколішки зустріли Героя Олександра Бохонського

полеглого військовослужбовця Олександра Бохонського.



Про це у телеграмі повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.



Нововолинськ зустрів на щиті Захисника України Олександра Бохонського.







Чин похорону розпочнеться о 12:00 у Хресто-Воздвиженському храмі.



«Вічна памʼять нашому Героєві», - зазначив міський голова.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Нововолинську мешканці навколішки та квітами зустріли скорботний кортеж, який привіз тілоПро це у телеграмі повідомив Нововолинський міський головаНововолинськ зустрів на щиті Захисника України Олександра Бохонського.Чин похорону розпочнеться о 12:00 у Хресто-Воздвиженському храмі.«Вічна памʼять нашому Героєві», - зазначив міський голова.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію