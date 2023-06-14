На Волині водій автівки збив 18-річного мотоцикліста
Сьогодні, 11:00
У Ковелі Mercedes збив мотоцикліста, поліція розпочала кримінальне провадження.
Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 5 червня, на вулиці Володимирська.
42-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Mercedes, не надав переваги у русі та зіткнувся з мотоциклом GEON за кермом якого перебував 18-річний житель селища Люблинець.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Попередньо, обидва водії тверезі.
Транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.
Автопригода трапилася учора, 5 червня, на вулиці Володимирська.
42-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Mercedes, не надав переваги у русі та зіткнувся з мотоциклом GEON за кермом якого перебував 18-річний житель селища Люблинець.
Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.
Попередньо, обидва водії тверезі.
Транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.
Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.
Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
Досудове розслідування триває.
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