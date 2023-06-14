На Волині водій автівки збив 18-річного мотоцикліста

У Ковелі Mercedes збив мотоцикліста, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Автопригода трапилася учора, 5 червня, на вулиці Володимирська.42-річний ковельчанин, керуючи автомобілем Mercedes, не надав переваги у русі та зіткнувся з мотоциклом GEON за кермом якого перебував 18-річний житель селища Люблинець.Внаслідок ДТП мотоцикліст отримав тілесні ушкодження, його госпіталізували.Попередньо, обидва водії тверезі.Транспортні засоби поліцейські вилучили та помістили на арештмайданчик.Слідчі розпочали за цим фактом кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.Досудове розслідування триває.