Росія вночі атакувала Хмельниччину
Сьогодні, 10:20
Сьогодні вночі, 6 червня, росія атакувала Хмельниччину.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий "шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що травмованих чи загиблих не має.
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Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін.
"Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий "шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Голова ОВА зазначив, що травмованих чи загиблих не має.
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