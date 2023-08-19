Росія вночі атакувала Хмельниччину





Про це Сергій Тюрін.



"Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий "шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС", - йдеться в повідомленні.



Голова ОВА зазначив, що травмованих чи загиблих не має.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні вночі, 6 червня, росія атакувала Хмельниччину.Про це повідомив голова Хмельницької ОВА"Сьогодні вночі наші сили ППО збили 1 ворожий "шахед". Крім того, внаслідок атаки в одному з населених пунктів області виникла пожежа на інфраструктурному об'єкті. Працюють усі відповідні служби, пожежу ліквідовують наші працівники ДСНС", - йдеться в повідомленні.Голова ОВА зазначив, що травмованих чи загиблих не має.

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