Ухилився від військового обліку: судили підприємця з Луцького району
Сьогодні, 09:50
На Волині суд визнав винним жителя одного з сіл Луцького району в ухиленні від військового обліку. Військовозобов'язаного чоловіка оштрафували на 5 100 гривень.
Про це сказано у вироку Ківерцівський районний суд, пише Суспільне.
Працівники терцентру комплектування і соцпідтримки повідомили волинянина про потребу стати на військовий облік і прибути в ТЦК 30 квітня цього року, однак у визначений день чоловік не прийшов.
Поважних причин для неявки у волинянина не було — він ухилився від військового обліку. Чоловік займається підприємницькою діяльністю. 30 травня разом зі своїм адвокатом житель Луцького району подав до суду заяву про визнання вини у вчиненні кримінального проступку.
Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.
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Про це сказано у вироку Ківерцівський районний суд, пише Суспільне.
Працівники терцентру комплектування і соцпідтримки повідомили волинянина про потребу стати на військовий облік і прибути в ТЦК 30 квітня цього року, однак у визначений день чоловік не прийшов.
Поважних причин для неявки у волинянина не було — він ухилився від військового обліку. Чоловік займається підприємницькою діяльністю. 30 травня разом зі своїм адвокатом житель Луцького району подав до суду заяву про визнання вини у вчиненні кримінального проступку.
Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.
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