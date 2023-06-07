Ухилився від військового обліку: судили підприємця з Луцького району

Ухилився від військового обліку: судили підприємця з Луцького району
На Волині суд визнав винним жителя одного з сіл Луцького району в ухиленні від військового обліку. Військовозобов'язаного чоловіка оштрафували на 5 100 гривень.

Про це сказано у вироку Ківерцівський районний суд, пише Суспільне.

Працівники терцентру комплектування і соцпідтримки повідомили волинянина про потребу стати на військовий облік і прибути в ТЦК 30 квітня цього року, однак у визначений день чоловік не прийшов.

Поважних причин для неявки у волинянина не було — він ухилився від військового обліку. Чоловік займається підприємницькою діяльністю. 30 травня разом зі своїм адвокатом житель Луцького району подав до суду заяву про визнання вини у вчиненні кримінального проступку.

Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

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Теги: Волинь, ухилянт, суд
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