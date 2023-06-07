Ухилився від військового обліку: судили підприємця з Луцького району





Про це сказано у вироку Ківерцівський районний суд, пише



Працівники терцентру комплектування і соцпідтримки повідомили волинянина про потребу стати на військовий облік і прибути в ТЦК 30 квітня цього року, однак у визначений день чоловік не прийшов.



Поважних причин для неявки у волинянина не було — він ухилився від військового обліку. Чоловік займається підприємницькою діяльністю. 30 травня разом зі своїм адвокатом житель Луцького району подав до суду заяву про визнання вини у вчиненні кримінального проступку.



Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині суд визнав винним жителя одного з сіл Луцького району в ухиленні від військового обліку. Військовозобов'язаного чоловіка оштрафували на 5 100 гривень.Про це сказано у вироку Ківерцівський районний суд, пише Суспільне Працівники терцентру комплектування і соцпідтримки повідомили волинянина про потребу стати на військовий облік і прибути в ТЦК 30 квітня цього року, однак у визначений день чоловік не прийшов.Поважних причин для неявки у волинянина не було — він ухилився від військового обліку. Чоловік займається підприємницькою діяльністю. 30 травня разом зі своїм адвокатом житель Луцького району подав до суду заяву про визнання вини у вчиненні кримінального проступку.Вирок може бути оскаржений до Волинського апеляційного суду протягом 30 днів із дня його проголошення.

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