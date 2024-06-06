Яка ситуація на фронті станом на ранок 6 червня





Про це речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив у ефірі телемарафону, пише



На Куп'янському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки, Чернещини, Дружелюбівки, Степової Новоселівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.



На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак в районі Невського та Серебрянського лісництва Луганської області.



На Сіверському захисники відбили десять атак у районі населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка.



"На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 13 спроб російських військ прорвати оборону в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Верхньокам'янки, Алебастрового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області", – сказав речник.



На Торецькому ворог здійснив дві безуспішні спроби прорвати оборону в районі населеного пункту Біла Гора.



На Покровському захисники відбили 32 атаки окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, Уманське, Яснобродівка та Невельське Донецької області. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити захисників.



На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка і Парасковіївка, де росіяни десять разів намагалися прорвати оборону.



На Времівському було сім безуспішних спроб прорвати українську оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне Донецької області.



На Оріхівському відбулося вісім зіткнень у районі Малих Щербаків, Малої Токмачки і Роботиного.



"На Придніпровському російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра", – додав речник, вказавши, що за добу тут було чотири атаки на позиції Сил оборони.



Загалом протягом доби було 111 бойових зіткнень, ворог завдав одного ракетного і 44 авіаудари, зокрема з 47 КАБами, здійснив понад 3000 обстрілів, серед них – 131 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Харківському напрямку росіяни продовжують наступальні дії. Загалом тут відбулося п'ять бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районі населених пунктів Липці і Вовчанськ.Про це речник Генштабуповідомив у ефірі телемарафону, пише LB.ua На Куп'янському напрямку захисники відбили 13 атак ворога в районі Синьківки, Чернещини, Дружелюбівки, Степової Новоселівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.На Лиманському напрямку Сили оборони відбили сім атак в районі Невського та Серебрянського лісництва Луганської області.На Сіверському захисники відбили десять атак у районі населених пунктів Верхньокам'янське, Виїмка, Роздолівка."На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 13 спроб російських військ прорвати оборону в районах Калинівки, Нового, Іванівського, Верхньокам'янки, Алебастрового, Андріївки та Кліщіївки Донецької області", – сказав речник.На Торецькому ворог здійснив дві безуспішні спроби прорвати оборону в районі населеного пункту Біла Гора.На Покровському захисники відбили 32 атаки окупантів у районі населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Новоселівка Перша, Новопокровське, Птиче, Прогрес, Євгенівка, Уманське, Яснобродівка та Невельське Донецької області. Росіяни за підтримки авіації намагалися витіснити захисників.На Курахівському захисники продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Костянтинівка і Парасковіївка, де росіяни десять разів намагалися прорвати оборону.На Времівському було сім безуспішних спроб прорвати українську оборону в напрямку населених пунктів Старомайорське та Урожайне Донецької області.На Оріхівському відбулося вісім зіткнень у районі Малих Щербаків, Малої Токмачки і Роботиного."На Придніпровському російські окупанти намагаються витіснити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра", – додав речник, вказавши, що за добу тут було чотири атаки на позиції Сил оборони.Загалом протягом доби було 111 бойових зіткнень, ворог завдав одного ракетного і 44 авіаудари, зокрема з 47 КАБами, здійснив понад 3000 обстрілів, серед них – 131 із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

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