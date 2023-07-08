Вірянам: цьогоріч у ПЦУ та УГКЦ не буде Петрівського посту

Вірянам: цьогоріч у ПЦУ та УГКЦ не буде Петрівського посту
Через перехід на новий календар, але збереження Пасхалії за юліанським календарем, цього року склалася така ситуація, що у ПЦУ та в УГКЦ в Україні не буде Петрівського посту.

Про це повідомляє "Релігійна правда".

Відповідно до Пасхалії, цього року Вознесіння Господнє святкуватиметься 13 червня, П՚ятидесятницю 23 червня, а піст Петрівка мав би починатися тиждень пізніше, тобто 1 липня, і тривати до свята апостолів Петра і Павла.

Проте за новим календарем святих апостолів Петра і Павла відзначають 29 червня, тому цей піст випадає загалом.

У ПЦУ пропонують тим, хто бажає поститися, взяти періодом посту дні після свята, з 1 по 5 липня.

Натомість греко-католики, які повністю перейшли на Григоріанський календар, мають тривалий піст Петрівку — від 3 по 28 червня.

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Теги: релігія, віра, православ'я, Україна, Волинь, піст
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