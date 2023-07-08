Вірянам: цьогоріч у ПЦУ та УГКЦ не буде Петрівського посту





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Відповідно до Пасхалії, цього року Вознесіння Господнє святкуватиметься 13 червня, П՚ятидесятницю 23 червня, а піст Петрівка мав би починатися тиждень пізніше, тобто 1 липня, і тривати до свята апостолів Петра і Павла.



Проте за новим календарем святих апостолів Петра і Павла відзначають 29 червня, тому цей піст випадає загалом.



У ПЦУ пропонують тим, хто бажає поститися, взяти періодом посту дні після свята, з 1 по 5 липня.



Натомість греко-католики, які повністю перейшли на Григоріанський календар, мають тривалий піст Петрівку — від 3 по 28 червня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через перехід на новий календар, але збереження Пасхалії за юліанським календарем, цього року склалася така ситуація, що у ПЦУ та в УГКЦ в Україні не буде Петрівського посту.Про це повідомляє "Релігійна правда" Відповідно до Пасхалії, цього року Вознесіння Господнє святкуватиметься 13 червня, П՚ятидесятницю 23 червня, а піст Петрівка мав би починатися тиждень пізніше, тобто 1 липня, і тривати до свята апостолів Петра і Павла.Проте за новим календарем святих апостолів Петра і Павла відзначають 29 червня, тому цей піст випадає загалом.У ПЦУ пропонують тим, хто бажає поститися, взяти періодом посту дні після свята, з 1 по 5 липня.Натомість греко-католики, які повністю перейшли на Григоріанський календар, мають тривалий піст Петрівку — від 3 по 28 червня.

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