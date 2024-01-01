У волинському місті на клумбах висадили патріотичні композиції на честь ЗСУ. ФОТО

У волинському місті на клумбах висадили патріотичні композиції на честь ЗСУ. ФОТО
У місті Нововолинськ на Алеї Героїв зʼявилась клумба на честь ЗСУ.

Про це повідомляє БУГ.

Висадили квіткову композицію працівники виробничого управління комунального господарства.

Клумба складається з напису ЗСУ та двох композицій у формі серця з синьо-жовтими квітами.

Як зазначають на сторінці ВУКГ, рослини та квіти, які прикрашають місто, вони вирощують у своїх теплицях.
У волинському місті на клумбах висадили патріотичні композиції на честь ЗСУ. ФОТО
У волинському місті на клумбах висадили патріотичні композиції на честь ЗСУ. ФОТО



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Теги: ЗСУ, патріотизм, війна, Нововолинськ, Волинь
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