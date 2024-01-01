У волинському місті на клумбах висадили патріотичні композиції на честь ЗСУ. ФОТО
Сьогодні, 05:28
У місті Нововолинськ на Алеї Героїв зʼявилась клумба на честь ЗСУ.
Про це повідомляє БУГ.
Висадили квіткову композицію працівники виробничого управління комунального господарства.
Клумба складається з напису ЗСУ та двох композицій у формі серця з синьо-жовтими квітами.
Як зазначають на сторінці ВУКГ, рослини та квіти, які прикрашають місто, вони вирощують у своїх теплицях.
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Про це повідомляє БУГ.
Висадили квіткову композицію працівники виробничого управління комунального господарства.
Клумба складається з напису ЗСУ та двох композицій у формі серця з синьо-жовтими квітами.
Як зазначають на сторінці ВУКГ, рослини та квіти, які прикрашають місто, вони вирощують у своїх теплицях.
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