У волинському місті на клумбах висадили патріотичні композиції на честь ЗСУ. ФОТО





Про це повідомляє



Висадили квіткову композицію працівники виробничого управління комунального господарства.



Клумба складається з напису ЗСУ та двох композицій у формі серця з синьо-жовтими квітами.



Як зазначають на сторінці ВУКГ, рослини та квіти, які прикрашають місто, вони вирощують у своїх теплицях.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У місті Нововолинськ на Алеї Героїв зʼявилась клумба на честь ЗСУ.Про це повідомляє БУГ Висадили квіткову композицію працівники виробничого управління комунального господарства.Клумба складається з напису ЗСУ та двох композицій у формі серця з синьо-жовтими квітами.Як зазначають на сторінці ВУКГ, рослини та квіти, які прикрашають місто, вони вирощують у своїх теплицях.

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