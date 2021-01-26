В Україні екранізують дитячу книгу «Тореадори з Васюківки»





Про це повідомили режисери стрічки Роман Краснощок та Антон Чистяков, а також



Режисери отримали права на екранізацію. З моменту написання історію пригод Яви і Павлуші екранізовували лише раз у вигляді короткометражного фільму ще в 1965 році. З того часу за повнометражну екранізацію брався режисер і сценарист Віктор Іванов (знімав зокрема «За двома зайцями»), але через тогочасну радянську цензуру фільм скасували.



Продюсеркою стрічки стане Веронiка Степанчук, що працювала над фільмами «Мої думки тихі», «Як там Катя» та «Спадок брехні».



Над адаптацією сценарію працюють Анастасія Волкова й Роман Краснощок.



«Після початку повномасштабного вторгнення, ми вирішили перечитати книжку і були вражені, наскільки вона перекликається із сьогоденням. Наприклад, у кульмінації головні герої стикаються з повінню, що затопила частину села. Рятувати людей героям допомагає загін солдат, які проходили воєнні навчання у таборі неподалік. Вся ця історія, що була написана ще в 1970 році, дуже цікаво відтіняє реальність. Ява, надихнувшись героїзмом солдатів, у якийсь момент сам стрибає у воду, щоб врятувати із затопленої хати загадковий і надзвичайно важливий для бабусі пакунок. Урешті, ледве не втонувши, Ява все ж дістає пакунок, і виявляється, що там лежать воєнні листи від чоловіка старої, який давно загинув. За словами дочки Всеволода Нестайка, вона постійно отримує безліч листів від дітей, що зазнали багато страждань через війну. Вони пишуть, що ця книжка допомагає їм пережити найскладніший час і, хоча б ненадовго, повертає їм втрачене дитинство», — розповів Антон Чистяков.



За його словами, про екранізацію він та Роман Краснощок думали ще з періоду навчання в університеті, а фанатами книжки є з дитинства.



Деталей щодо знімальної команди та акторів поки не розголошують.



«Тореадори з Васюківки» — трилогія українського письменника Всеволода Нестайка, написана у 1963—1970 роках. До того як трилогія була надрукована однією книгою, автор видав три повісті з трилогії окремими книгами: «Пригоди Робінзона Кукурузо» (1964), «Незнайомець з тринадцятої квартири» (1966) та «Таємниця трьох невідомих» (1970).



Вперше всі три повісті разом однією книгою надруковано у 1972 році видавництвом «Веселка». У 2004 році у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га» випустили нову редакцію, з якої автор вилучив ідеологічні радянські нашарування, вилучив деякі застарілі незрозумілі сучасному читачеві деталі та додав нові сюжетні лінії. У 2023 році видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» представило велике ілюстроване видання.



Роман увійшов до «Особливого почесного списку Ганса Крістіана Андерсена» як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури, а проєкт навчальної програми Європейської комісії “eTwinning” назвав його найкращою дитячою книжкою України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Невдовзі в Україні екранізують роман «Тореадори з Васюківки» Всеволода Нестайка 1963 року.Про це повідомили режисери стрічкита, а також Суспільне Культура Режисери отримали права на екранізацію. З моменту написання історію пригод Яви і Павлуші екранізовували лише раз у вигляді короткометражного фільму ще в 1965 році. З того часу за повнометражну екранізацію брався режисер і сценарист(знімав зокрема «За двома зайцями»), але через тогочасну радянську цензуру фільм скасували.Продюсеркою стрічки стане, що працювала над фільмами «Мої думки тихі», «Як там Катя» та «Спадок брехні».Над адаптацією сценарію працюють«Після початку повномасштабного вторгнення, ми вирішили перечитати книжку і були вражені, наскільки вона перекликається із сьогоденням. Наприклад, у кульмінації головні герої стикаються з повінню, що затопила частину села. Рятувати людей героям допомагає загін солдат, які проходили воєнні навчання у таборі неподалік. Вся ця історія, що була написана ще в 1970 році, дуже цікаво відтіняє реальність. Ява, надихнувшись героїзмом солдатів, у якийсь момент сам стрибає у воду, щоб врятувати із затопленої хати загадковий і надзвичайно важливий для бабусі пакунок. Урешті, ледве не втонувши, Ява все ж дістає пакунок, і виявляється, що там лежать воєнні листи від чоловіка старої, який давно загинув. За словами дочки Всеволода Нестайка, вона постійно отримує безліч листів від дітей, що зазнали багато страждань через війну. Вони пишуть, що ця книжка допомагає їм пережити найскладніший час і, хоча б ненадовго, повертає їм втрачене дитинство», — розповів Антон Чистяков.За його словами, про екранізацію він та Роман Краснощок думали ще з періоду навчання в університеті, а фанатами книжки є з дитинства.Деталей щодо знімальної команди та акторів поки не розголошують.«Тореадори з Васюківки» — трилогія українського письменника Всеволода Нестайка, написана у 1963—1970 роках. До того як трилогія була надрукована однією книгою, автор видав три повісті з трилогії окремими книгами: «Пригоди Робінзона Кукурузо» (1964), «Незнайомець з тринадцятої квартири» (1966) та «Таємниця трьох невідомих» (1970).Вперше всі три повісті разом однією книгою надруковано у 1972 році видавництвом «Веселка». У 2004 році у видавництві «А-ба-ба-га-ла-ма-га» випустили нову редакцію, з якої автор вилучив ідеологічні радянські нашарування, вилучив деякі застарілі незрозумілі сучасному читачеві деталі та додав нові сюжетні лінії. У 2023 році видавництво «А-ба-ба-га-ла-ма-га» представило велике ілюстроване видання.як один із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури, а проєкт навчальної програми Європейської комісії “eTwinning” назвав його найкращою дитячою книжкою України.

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