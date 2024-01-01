Показали момент аварії на перехресті у Луцьку





Відео з камер спостереження опублікували на сторінці Департаменту муніципальної Варти Луцької міської ради.



Аварія сталася на перетині вулиць В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності 1 червня близько 22-ї години.



"Водій автомобіля "Peugeot", д.н.з. "АС6701HM" під час повороту ліворуч не надав переваги в русі зустрічному транспорту, в результаті чого відбулось зіткнення з транспортним засобом марки "Volvo", д.н.з. "АС3182НО", - йдеться у дописі муніципалів.



На місці події працювала поліція та медики.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцькі муніципали показали момент дорожньо-транспортної пригоди в обласному центрі Волині.Відео з камер спостереження опублікували на сторінці Департаменту муніципальної Варти Луцької міської ради.Аварія сталася на перетині вулиць В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності 1 червня близько 22-ї години."Водій автомобіля "Peugeot", д.н.з. "АС6701HM" під час повороту ліворуч не надав переваги в русі зустрічному транспорту, в результаті чого відбулось зіткнення з транспортним засобом марки "Volvo", д.н.з. "АС3182НО", - йдеться у дописі муніципалів.На місці події працювала поліція та медики.

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