Показали момент аварії на перехресті у Луцьку

Показали момент аварії на перехресті у Луцьку
Луцькі муніципали показали момент дорожньо-транспортної пригоди в обласному центрі Волині.

Відео з камер спостереження опублікували на сторінці Департаменту муніципальної Варти Луцької міської ради.

Аварія сталася на перетині вулиць В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності 1 червня близько 22-ї години.

"Водій автомобіля "Peugeot", д.н.з. "АС6701HM" під час повороту ліворуч не надав переваги в русі зустрічному транспорту, в результаті чого відбулось зіткнення з транспортним засобом марки "Volvo", д.н.з. "АС3182НО", - йдеться у дописі муніципалів.

На місці події працювала поліція та медики.


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Теги: Волинь, Луцьк, ДТП, Соборності
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