Показали момент аварії на перехресті у Луцьку
Сьогодні, 02:17
Луцькі муніципали показали момент дорожньо-транспортної пригоди в обласному центрі Волині.
Відео з камер спостереження опублікували на сторінці Департаменту муніципальної Варти Луцької міської ради.
Аварія сталася на перетині вулиць В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності 1 червня близько 22-ї години.
"Водій автомобіля "Peugeot", д.н.з. "АС6701HM" під час повороту ліворуч не надав переваги в русі зустрічному транспорту, в результаті чого відбулось зіткнення з транспортним засобом марки "Volvo", д.н.з. "АС3182НО", - йдеться у дописі муніципалів.
На місці події працювала поліція та медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Відео з камер спостереження опублікували на сторінці Департаменту муніципальної Варти Луцької міської ради.
Аварія сталася на перетині вулиць В'ячеслава Чорновола та проспекту Соборності 1 червня близько 22-ї години.
"Водій автомобіля "Peugeot", д.н.з. "АС6701HM" під час повороту ліворуч не надав переваги в русі зустрічному транспорту, в результаті чого відбулось зіткнення з транспортним засобом марки "Volvo", д.н.з. "АС3182НО", - йдеться у дописі муніципалів.
На місці події працювала поліція та медики.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Показали момент аварії на перехресті у Луцьку
Сьогодні, 02:17
У Почаївській лаврі розпочали перевірку стану державного майна
05 червень, 23:19
«Нелюдські умови»: волинянин у полоні схуд на 30 кілограм. ВІДЕО
05 червень, 21:57