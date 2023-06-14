Хотів заробити на «лайках» під відео: волинянин віддав шахраям понад 25 тисяч

Хотів заробити на «лайках» під відео: волинянин віддав шахраям понад 25 тисяч
На Волині чоловік думав, що зароблятиме за «лайки» до відео, а віддав шахраям величезну суму.

У халепу сам себе підштовхнув житель Горохівської територіальної громади, - пише газета "Волинь-нова".

26-річний чоловік в одній із соціальних мереж знайшов оголошення про хороший заробіток. Робота була, як мовиться, не бий лежачого: ставити «лайки» під отриманими відео.

Але через трохи часу роботодавець запропонував виконати платне завдання, пов’язане з купівлею криптовалюти. Зарплату обіцяв з відсотками, однак після того, як довірливий працівник перерахував зі своєї картки на вказаний рахунок 25 590 гривень, робочий горе-контракт, схоже, закінчився.

Деталі ситуації з’ясовують працівники відділення поліції №2 (м. Горохів) Луцького районного управління ГУНП України у Волинській області. Правоохоронці закликають усіх не бути довірливими в схожих ситуаціях. Вирішується питання про внесення відомостей про цю подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1ст. 190 КК України (передбачена кримінальна відповідальність у виді обмеження волі на строк до 3 років).

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Теги: лайки, шахраї, Волинь, Горохів, гроші, поліція
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