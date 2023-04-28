У Почаївській лаврі розпочали перевірку стану державного майна

5 червня у Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику розпочала роботу Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з перевірки стану збереження державного майна.Про це повідомляють на сайті Мінкульту.Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики Українидоручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стан збереження нерухомого майна заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври.Комісію очолює начальник відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП«Такі перевірки та огляди мають відбуватися періодично й системно. Це фактично спостереження за тим, в якому стані знаходяться наші національні пам’ятки. Сьогодні йдеться про одну з національних святинь. Наразі нас цікавить стан збереження будівель, а також те, наскільки відбувається дотримання техніки пожежної безпеки. Крім того, нас цікавить ще й збереженість ікон, іконостасів, інших речей, які є невід’ємною частиною пам’яток комплексу. Всі ці речі описані й все це підлягає перевірці. Сьогодні робота тільки розпочалася. Це перший оглядовий виїзд», – пояснила вона.За результатами перевірки Комісія складе відповідні акти.Нагадаємо, 24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про, що на Тернопільщині.