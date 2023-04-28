У Почаївській лаврі розпочали перевірку стану державного майна
05 червень, 23:19
5 червня у Кременецько-Почаївському державному історико-архітектурному заповіднику розпочала роботу Комісія Міністерства культури та інформаційної політики України з перевірки стану збереження державного майна.
Про це повідомляють на сайті Мінкульту.
Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв доручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стан збереження нерухомого майна заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври.
Комісію очолює начальник відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольга Рутковська.
«Такі перевірки та огляди мають відбуватися періодично й системно. Це фактично спостереження за тим, в якому стані знаходяться наші національні пам’ятки. Сьогодні йдеться про одну з національних святинь. Наразі нас цікавить стан збереження будівель, а також те, наскільки відбувається дотримання техніки пожежної безпеки. Крім того, нас цікавить ще й збереженість ікон, іконостасів, інших речей, які є невід’ємною частиною пам’яток комплексу. Всі ці речі описані й все це підлягає перевірці. Сьогодні робота тільки розпочалася. Це перший оглядовий виїзд», – пояснила вона.
За результатами перевірки Комісія складе відповідні акти.
Нагадаємо, 24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника розташованого в Свято-Успенській Почаївській лаврі, що на Тернопільщині.
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Про це повідомляють на сайті Мінкульту.
Т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв доручив комісії з 3 по 29 червня перевірити стан збереження нерухомого майна заповідника, яке у грудні 2003 року передали в безоплатне користування УПЦ МП. Йдеться про комплекс споруд Почаївської лаври.
Комісію очолює начальник відділу координації діяльності закладів культури департаменту культурної спадщини МКІП Ольга Рутковська.
«Такі перевірки та огляди мають відбуватися періодично й системно. Це фактично спостереження за тим, в якому стані знаходяться наші національні пам’ятки. Сьогодні йдеться про одну з національних святинь. Наразі нас цікавить стан збереження будівель, а також те, наскільки відбувається дотримання техніки пожежної безпеки. Крім того, нас цікавить ще й збереженість ікон, іконостасів, інших речей, які є невід’ємною частиною пам’яток комплексу. Всі ці речі описані й все це підлягає перевірці. Сьогодні робота тільки розпочалася. Це перший оглядовий виїзд», – пояснила вона.
За результатами перевірки Комісія складе відповідні акти.
Нагадаємо, 24 травня Міністерство культури та інформаційної політики видало наказ про утворення комісії з перевірки стану збереження державного майна Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника розташованого в Свято-Успенській Почаївській лаврі, що на Тернопільщині.
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Коментарі 1
Краще б СБУ та наркоконтроль зробили перевірку...
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