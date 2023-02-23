«Нелюдські умови»: волинянин у полоні схуд на 30 кілограм. ВІДЕО

«Нелюдські умови»: волинянин у полоні схуд на 30 кілограм. ВІДЕО
39-річний волинянин Анатолій Холевінський 25 місяців був у російському полоні. В Україну він повернувся під час обміну 31 травня.

Телефоном військовий розповів Суспільному, в неволі схуд на 30 кілограмів. Нині чекає на операцію, щоб вийняти кулю з тіла.

Анатолій служив за контрактом із 2018 року. На початку повномасштабної війни воював на Луганщині. У боях під Попасною був поранений у ногу і плече. Там же і потрапив у полон. У неволі, каже волинянин, були нелюдські умови: "Перев’язку робили лише раз у три дні. Бувало таке, що рани загнивалися. Радий, що на неньку-Україну заїхав".

На повернення сина вдома чекає мама Зінаїда Холевінська. Анатолія вона ще не бачила, він нині на лікуванні. Тепер щодня жінка спілкується із сином телефоном.
«Нелюдські умови»: волинянин у полоні схуд на 30 кілограм. ВІДЕО


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"Він мав 105 кілограмів перед полоном. Зараз — 75 кілограмів. Він мені казав: "Мамо, таке було, що я так хотів борщу з квасолею, хотів хліба домашнього. Я ж плакав, що ми голодні були", — пригадує жінка першу розмову із сином після обміну.

Старший брат Анатолія Володимир, який теж був військовим, не дочекався його із полону. Зі слів матері, син помер від саркоми, яку виявили уже на четвертій стадії. Володимира поховали торік.
«Нелюдські умови»: волинянин у полоні схуд на 30 кілограм. ВІДЕО


Усі 25 місяців полону молодшого Анатолія, каже мама, знала що Анатолій живий і вірила у краще: "Мені говорили: "А ти думаєш, що він живий?" А як він не живий? Як він мені живий... Я відчувала душею, що мені дитина повернеться".

Волинянка додала: нині її найбільша мрія – побачити сина вдома. Для нього вона пообіцяла наготувати домашніх страв.
«Нелюдські умови»: волинянин у полоні схуд на 30 кілограм. ВІДЕО



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Теги: Волинь, війна, полон, звільнення
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