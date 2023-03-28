На Волині тимчасово не курсуватиме приміський потяг «Ковель – Ягодин»

На Волині тимчасово не курсуватиме приміський потяг «Ковель – Ягодин»
На Волині тимчасово скасували рейси приміського потяга Ковель — Ягодин — Ковель (6373/6374).

Рух в обох напрямках припинять на 17 днів. Про це Суспільному телефоном повідомили в Ковельському залізничному вокзалі.

Зміни в розкладі руху поїздів будуть діяти тимчасово. Рейсів не буде 10-15 червня, 17-22 червня та 24-28 червня. Курсуватиме дизель-поїзд у червні 16, 23, 29 та 30 червня.

Скасування руху, зазначили в Ковельському залізничному вокзалі, пов'язане з технічними причинами, зокрема через ремонт колії на перегонах "Ковель — Мацеїв" і "Любомль — Ягодин".

Пасажирів просять врахувати зміни під час планування поїздок на сполученні Ковель — Ягодин — Ковель.
На Волині тимчасово не курсуватиме приміський потяг «Ковель – Ягодин»

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Теги: Волинь, потяг, Укрзалізниця, графік, відміна
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