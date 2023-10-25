На Волині чоловік підірвав себе гранатою, – ЗМІ





Зі слів свідків, загиблий підірвав гранату, від отриманих травм він помер на місці події, - повідомляє



Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, сьогодні на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Поромівської громади покінчив життя самогубством 55-річний місцевий житель.



Попередньо, чоловік підірвав себе гранатою.



На місці працюють всі профільні служби, слідчо-оператвина група поліції, вибухотехніки.



Встановлюються усі обставини.



Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сьогодні у селі Лежниця Володимирського району чоловік вчинив самогубство.Зі слів свідків, загиблий підірвав гранату, від отриманих травм він помер на місці події, - повідомляє ІА Волинські новини. Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, сьогодні на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Поромівської громади покінчив життя самогубством 55-річний місцевий житель.Попередньо, чоловік підірвав себе гранатою.На місці працюють всі профільні служби, слідчо-оператвина група поліції, вибухотехніки.Встановлюються усі обставини.Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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