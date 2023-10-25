На Волині чоловік підірвав себе гранатою, – ЗМІ

На Волині чоловік підірвав себе гранатою, – ЗМІ
Сьогодні у селі Лежниця Володимирського району чоловік вчинив самогубство.

Зі слів свідків, загиблий підірвав гранату, від отриманих травм він помер на місці події, - повідомляє ІА Волинські новини.

Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, сьогодні на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Поромівської громади покінчив життя самогубством 55-річний місцевий житель.

Попередньо, чоловік підірвав себе гранатою.

На місці працюють всі профільні служби, слідчо-оператвина група поліції, вибухотехніки.

Встановлюються усі обставини.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Теги: самогубство, граната, Волинь, Поромів, війна
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