На Волині чоловік підірвав себе гранатою, – ЗМІ
Сьогодні, 20:16
Сьогодні у селі Лежниця Володимирського району чоловік вчинив самогубство.
Зі слів свідків, загиблий підірвав гранату, від отриманих травм він помер на місці події, - повідомляє ІА Волинські новини.
Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, сьогодні на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Поромівської громади покінчив життя самогубством 55-річний місцевий житель.
Попередньо, чоловік підірвав себе гранатою.
На місці працюють всі профільні служби, слідчо-оператвина група поліції, вибухотехніки.
Встановлюються усі обставини.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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Зі слів свідків, загиблий підірвав гранату, від отриманих травм він помер на місці події, - повідомляє ІА Волинські новини.
Як розповіли Інформаційному агентству Волинські Новини у пресслужбі ГУНП у Волинській області, сьогодні на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному із сіл Поромівської громади покінчив життя самогубством 55-річний місцевий житель.
Попередньо, чоловік підірвав себе гранатою.
На місці працюють всі профільні служби, слідчо-оператвина група поліції, вибухотехніки.
Встановлюються усі обставини.
Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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