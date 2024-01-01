Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 6 червня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 6 червня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Область

Хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів. Вдень короткочасний дощ, місцями гроза, подекуди град. Вітер західний, 5-10 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, вдень 21-26°.

Температура води в річці Стир 21°, в озері Світязь 19°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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