Воїн із волинської бригади тріумфував на «Іграх Нескорених»

Воїн із волинської бригади тріумфував на «Іграх Нескорених»
Військовослужбовець волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Микола Луговий посів перше місце на «Іграх Нескорених».

Про це у фейсбуці інформує 14-та бригада.

Впродовж кількох днів у Києві проходив національний відбір до збірної України «Ігри Нескорених-2025». Національні змагання з різних видів спорту проходили серед поранених військовослужбовців та ветеранів.

Участь у спортивних змаганнях взяли і військовослужбовці нашої Князівської бригади. Зокрема Микола Луговий, який отримав на фронті кілька поранень, посів 1 місце на дистанції 1500 м в категорії ІТ-3.

«Спортивний результат це добре, але “Ігри нескорених” це - про відновлення військовослужбовців та ветеранів завдяки спорту. Спорт дає шанс кожному, у спорті немає нічого неможливого! Перебуваючи в тренувальному таборі, я багато для себе дізнався нового. Під час наших тренувань, ми об'єднувалися, спілкувалися, підтримували один одного! Ми були як одна сім'я! Таких центрів потрібно побільше в нашій країні! Військові, які зазнали важких поранень, потребують реабілітації. І спорт тут дуже важливий. Саме в спорті кожен знаходить себе і випробовує на міцність, на силу духу! Повірте, я це відчув на собі. Щиро вдячний кожному хто, мене підтримував!» - зазначив Луговий.


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Теги: 100 бригада, Волинь, наближають перемогу
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