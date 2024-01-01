На Волині завтра поховають Героя Сергія Бордюговського
Сьогодні, 18:19
Завтра, 6 червня, в селі Кортеліси на Волині відбудеться чин поховання солдата Сергія Бордюговського.
Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівська селищна рада.
Прощання вдома розпочнеться об 11:00.
Чин поховання у церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Кортеліси відбудеться о 12:00.
«Навіки в строю… Вічна шана і памʼять Герою…» - зазначили у селищній раді.
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Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівська селищна рада.
Прощання вдома розпочнеться об 11:00.
Чин поховання у церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Кортеліси відбудеться о 12:00.
«Навіки в строю… Вічна шана і памʼять Герою…» - зазначили у селищній раді.
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