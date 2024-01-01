На Волині завтра поховають Героя Сергія Бордюговського

чин поховання солдата Сергія Бордюговського.



Про це у фейсбуці повідомляє Ратнівська селищна рада.



Прощання вдома розпочнеться об 11:00.



Чин поховання у церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Кортеліси відбудеться о 12:00.



«Навіки в строю… Вічна шана і памʼять Герою…» - зазначили у селищній раді.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Завтра, 6 червня, в селі Кортеліси на Волині відбудетьсясолдатаПро це у фейсбуці повідомляє Ратнівська селищна рада.Прощання вдома розпочнеться об 11:00.Чин поховання у церкві Успіння Пресвятої Богородиці села Кортеліси відбудеться о 12:00.«Навіки в строю… Вічна шана і памʼять Герою…» - зазначили у селищній раді.

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