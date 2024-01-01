Волинянки стали чемпіонками України з веслування на «драконах»

Волинянки стали чемпіонками України з веслування на «драконах»
Учениці ковельської філії Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні стали чемпіонками України з веслування на човнах «Дракон» в категорії «дівчата, 15-18 років».

Про це пише «Ковель media» з посиланням на спортивний клуб «Західний вітер».

Змагання на «Драконах» відбулися серед дітей (віком 12-14 років) та юніорів (15-18 років) у Житомирі.

Волинь представляли учні ковельської філії Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Дівчата вибороли дві нагороди на дистанціях: 2000 метрів – «срібло», 200 метрів – «золото». Також був екіпаж змішаного класу (хлопці та дівчата в одному човні): на 2000 метрів – 4 місце, 200 метрів – 5 місце.

Спортсмени тренуються під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Назарука.

Представляли ковельську команду: Віолетта Риндіна, Христина Пацай, Крістіна Карпук, Маргарита Тарасюк, Анастасія Голубова, Соломія Сидорук, Олександра Оніщук, Софія Хома, Дарина Ковальчук, а також Максим Малицький, Ілля Балик, Данііл Макаренко, Павло Должко, Захар Яцюк та Дмитро Кисляк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: спорт, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку затримали чоловіка, який через інтернет продавав автомати і кулемети
Сьогодні, 18:10
Волинянки стали чемпіонками України з веслування на «драконах»
Сьогодні, 18:03
Українська ППО отримала зенітні установки Cheetah
Сьогодні, 17:45
«Релігія забороняє»: як на Волині покарали чоловіка за відмову йти до ЗСУ
Сьогодні, 17:24
Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄБРР на підтримку енергетики
Сьогодні, 17:00
Схожі новини
Луцька важкоатлетка стала чемпіонкою світу Луцька важкоатлетка стала чемпіонкою світу
29 травень, 17:19
Тенісист з Волині переміг на рейтинговому всеукраїнському турнірі Тенісист з Волині переміг на рейтинговому всеукраїнському турнірі
28 травень, 02:17
Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування Волинянка виборола «срібло» на чемпіонаті України зі спортивного орієнтування
27 травень, 18:19
Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування Волинянка здобула «золото» на Кубку світу з веслування
27 травень, 17:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку затримали чоловіка, який через інтернет продавав автомати і кулемети
Сьогодні, 18:10
 0
Волинянки стали чемпіонками України з веслування на «драконах»
Сьогодні, 18:03
 0
Українська ППО отримала зенітні установки Cheetah
Сьогодні, 17:45
 0
«Релігія забороняє»: як на Волині покарали чоловіка за відмову йти до ЗСУ
Сьогодні, 17:24
 0
Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄБРР на підтримку енергетики
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8