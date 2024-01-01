Волинянки стали чемпіонками України з веслування на «драконах»
Сьогодні, 18:03
Учениці ковельської філії Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні стали чемпіонками України з веслування на човнах «Дракон» в категорії «дівчата, 15-18 років».
Про це пише «Ковель media» з посиланням на спортивний клуб «Західний вітер».
Змагання на «Драконах» відбулися серед дітей (віком 12-14 років) та юніорів (15-18 років) у Житомирі.
Волинь представляли учні ковельської філії Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Дівчата вибороли дві нагороди на дистанціях: 2000 метрів – «срібло», 200 метрів – «золото». Також був екіпаж змішаного класу (хлопці та дівчата в одному човні): на 2000 метрів – 4 місце, 200 метрів – 5 місце.
Спортсмени тренуються під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Назарука.
Представляли ковельську команду: Віолетта Риндіна, Христина Пацай, Крістіна Карпук, Маргарита Тарасюк, Анастасія Голубова, Соломія Сидорук, Олександра Оніщук, Софія Хома, Дарина Ковальчук, а також Максим Малицький, Ілля Балик, Данііл Макаренко, Павло Должко, Захар Яцюк та Дмитро Кисляк.
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Про це пише «Ковель media» з посиланням на спортивний клуб «Західний вітер».
Змагання на «Драконах» відбулися серед дітей (віком 12-14 років) та юніорів (15-18 років) у Житомирі.
Волинь представляли учні ковельської філії Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Дівчата вибороли дві нагороди на дистанціях: 2000 метрів – «срібло», 200 метрів – «золото». Також був екіпаж змішаного класу (хлопці та дівчата в одному човні): на 2000 метрів – 4 місце, 200 метрів – 5 місце.
Спортсмени тренуються під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Назарука.
Представляли ковельську команду: Віолетта Риндіна, Христина Пацай, Крістіна Карпук, Маргарита Тарасюк, Анастасія Голубова, Соломія Сидорук, Олександра Оніщук, Софія Хома, Дарина Ковальчук, а також Максим Малицький, Ілля Балик, Данііл Макаренко, Павло Должко, Захар Яцюк та Дмитро Кисляк.
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