Волинянки стали чемпіонками України з веслування на «драконах»





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Змагання на «Драконах» відбулися серед дітей (віком 12-14 років) та юніорів (15-18 років) у Житомирі.



Волинь представляли учні ковельської філії Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.



Дівчата вибороли дві нагороди на дистанціях: 2000 метрів – «срібло», 200 метрів – «золото». Також був екіпаж змішаного класу (хлопці та дівчата в одному човні): на 2000 метрів – 4 місце, 200 метрів – 5 місце.



Спортсмени тренуються під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класу Дмитра Назарука.



Представляли ковельську команду: Віолетта Риндіна, Христина Пацай, Крістіна Карпук, Маргарита Тарасюк, Анастасія Голубова, Соломія Сидорук, Олександра Оніщук, Софія Хома, Дарина Ковальчук, а також Максим Малицький, Ілля Балик, Данііл Макаренко, Павло Должко, Захар Яцюк та Дмитро Кисляк.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Учениці ковельської філії Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні стали чемпіонками України з веслування на човнах «Дракон» в категорії «дівчата, 15-18 років».Про це пише « Ковель media » з посиланням на спортивний клуб «Західний вітер».Змагання на «Драконах» відбулися серед дітей (віком 12-14 років) та юніорів (15-18 років) у Житомирі.Волинь представляли учні ковельської філії Волинського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.Дівчата вибороли дві нагороди на дистанціях: 2000 метрів – «срібло», 200 метрів – «золото». Також був екіпаж змішаного класу (хлопці та дівчата в одному човні): на 2000 метрів – 4 місце, 200 метрів – 5 місце.Спортсмени тренуються під керівництвом заслуженого тренера України, майстра спорту міжнародного класуПредставляли ковельську команду:, а такожта

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