Українська ППО отримала зенітні установки Cheetah

Бійці української ППОз допомогою зенітних установок Cheetah, що перекладається з англійської «гепард».Зенітна самохідна установка Cheetah – це аналог вже добре відомої в Україні ЗСУ «Гепард». Відрізняються вони тільки радіолокаційними станціями, повідомляє відділення комунікацій Повітряного командування «Захід».«Озброєння нашої зенітної самохідної установки – дві гармати калібру 35 міліметрів. Маємо на борту радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення. Третій важливий компонент установки – бортовий комп'ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль, – розповідає командир екіпажу ЗСУ Cheetah. – Ми два місяці навчалися працювати на цій бойовій машині в Німеччині. Це була ретельна, інтенсивна і грунтовна підготовка. Але й зараз ми удосконалюємо свої навички. Простійно тренуємося, напрацьовуємо алгоритми дій в різних ситуаціях».Зараз цей бойовий розрахунок та їхня Cheetah полюють на російські ударні БпЛА та крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування «Захід».«Ми прагнемо досягти найвищої ефективності під час відбиття авіаційно-ракетних ударів і знищити максимальну кількість цілей. Тому безперервно навчаємо екіпажі, збираємо, узагальнюємо та розповсюджуємо кращий досвід, проводимо тренування із залученням контрольних цілей. Сьогодні в небо піднявся наш навчально-бойовий літак, який імітував проліт крилатої ракети. А радіотехнічні, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи відпрацьовували виявлення, захоплення та умовне знищення цієї контрольної цілі, – каже заступник начальника управління поточних операцій Повітряного командування «Захід». – Цей екіпаж виявив усі прольоти цілі, успішно захопив її, супроводжував і умовно знищив. Так ми формуємо впевненість і професійність наших бойових розрахунків, які потрібні їм у реальних протиповітряних боях».Нагадаємо, що другого червня під час російського ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи Повітряного командування «Захід» в зоні своєї відповідальності знищили 18 крилатих ракет Х-101/Х-555 та «Калібр» і 6 ударних БпЛА типу «Shahed-131/136».