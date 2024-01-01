«Релігія забороняє»: як на Волині покарали чоловіка за відмову йти до ЗСУ

«Релігія забороняє»: як на Волині покарали чоловіка за відмову йти до ЗСУ
Суд на Волині призначив чоловіку 18 місяців обмеження волі за відмову служити в ЗСУ з нібито релігійних переконань.

Про це інформує Суспільне.

У Рожищенському районному суді оголосили вирок безробітному військовозобов'язаному, який відмовився від служби в ЗСУ через релігійні переконання, які забороняють йому брати до рук зброю.

Як зазначили у вироку суду, в жовтні 2022 року військово-лікарська комісія визнала волинянин придатним. Повістку він отримав 8 грудня 2023 року, але у пункті збору відмовився від подальшого проходження служби.

Під час розгляду справи обвинувачений визнав свою провину в ухиленні від мобілізації, але наполягав, що через релігійні переконання може проходити лише альтернативну, не військову службу.

Зі слів чоловіка, він з дитинства входив до релігійної організації «Свідки Єгови», однак у березні 2022 року був виключений з неї і хоче повернутися. Цей факт на суді також підтвердив старійшина релігійного збору міста Рожища. Зі слів свідка, обвинуваченого виключили зі «Свідків Єгови» через неодноразові порушення норм моралі.

Зрештою, суд присудив чоловіку покарання у вигляді обмеження волі на 18 місяців. До липня волинянин може оскаржити вирок в апеляційному суді.

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Теги: суд, Волинь
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