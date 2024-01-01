На Волині віддадуть останню шану Герою Олександру Поліщуку
Сьогодні, 16:46
Завтра, 6 червня, Рожищенська громада прощатиметься з солдатом 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Олександром Поліщуком із села Навіз.
Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
О 12:00 год. зустрічатимемо кортеж з тілом воїна у центрі Рожища, де біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Далі траурна процесія слідуватиме до рідного дому захисника по вулиці Травнева, 44 у селі Навіз.
Відспівають Олександра Поліщука у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці та поховають з усіма військовими почестями на сільському кладовищі.
«Прийдіть віддати останню шану мужньому воїну, який захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - закликали у міськраді.
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Про це повідомляє Рожищенська міськрада.
О 12:00 год. зустрічатимемо кортеж з тілом воїна у центрі Рожища, де біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Далі траурна процесія слідуватиме до рідного дому захисника по вулиці Травнева, 44 у селі Навіз.
Відспівають Олександра Поліщука у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці та поховають з усіма військовими почестями на сільському кладовищі.
«Прийдіть віддати останню шану мужньому воїну, який захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - закликали у міськраді.
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