На Волині віддадуть останню шану Герою Олександру Поліщуку

Завтра, 6 червня, Рожищенська громада прощатиметься з солдатом 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбушаіз села Навіз.Про це повідомляє Рожищенська міськрада.О 12:00 год. зустрічатимемо кортеж зу центрі Рожища, де біля пам’ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.Далі траурна процесія слідуватиме до рідного дому захисника по вулиці Травнева, 44 у селі Навіз.Відспівають Олександра Поліщука у місцевому храмі Успіння Пресвятої Богородиці та поховають з усіма військовими почестями на сільському кладовищі.«Прийдіть віддати останню шану мужньому воїну, який захищав кожного з нас, та підтримати родину у цей нелегкий час», - закликали у міськраді.