Волинські митники на кордоні вилучили у жінки «зайві» гроші

Під час проходження «зеленого коридору»волинські митники зупинили мешканку Рівненщини.Вона намагалася вивезти до Польщі понад установлений ліміт в 10 тисяч євро ще 6 тисяч доларів, повідомляє в телеграмі ДМСУ.Готівкова валюта була виявлена у ході повного митного огляду багажу пасажирки легкового авто.Наразі «зайві гроші» тимчасово вилучили за протоколом про порушення митних правил.Згідно з положеннями частини 1 статті 471 Митного кодексу, недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 відсотків від суми перевищення.Розпочато відповідне провадження.