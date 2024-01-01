Волинські митники на кордоні вилучили у жінки «зайві» гроші
Сьогодні, 16:33
Під час проходження «зеленого коридору» поста «Устилуг» волинські митники зупинили мешканку Рівненщини.
Вона намагалася вивезти до Польщі понад установлений ліміт в 10 тисяч євро ще 6 тисяч доларів, повідомляє в телеграмі ДМСУ.
Готівкова валюта була виявлена у ході повного митного огляду багажу пасажирки легкового авто.
Наразі «зайві гроші» тимчасово вилучили за протоколом про порушення митних правил.
Згідно з положеннями частини 1 статті 471 Митного кодексу, недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 відсотків від суми перевищення.
Розпочато відповідне провадження.
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Вона намагалася вивезти до Польщі понад установлений ліміт в 10 тисяч євро ще 6 тисяч доларів, повідомляє в телеграмі ДМСУ.
Готівкова валюта була виявлена у ході повного митного огляду багажу пасажирки легкового авто.
Наразі «зайві гроші» тимчасово вилучили за протоколом про порушення митних правил.
Згідно з положеннями частини 1 статті 471 Митного кодексу, недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування, - тягне за собою накладення штрафу в розмірі 20 відсотків від суми перевищення.
Розпочато відповідне провадження.
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