Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄБРР на підтримку енергетики

Україна отримає 300 мільйонів євро від ЄБРР на підтримку енергетики
Європейський банк реконструкції і розвитку виділить Україні 300 млн євро, що допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, пише LB.ua.

"ЄБРР акумулює 300 млн євро на підтримку енергетичного сектору України, що потерпає від російських атак. Відповідний меморандум підписали сьогодні з президенткою банку Оділь Рено-Бассо." — повідомив Прем'єр у Telegram.

Виділені кошти направлять державним енергетичним компаніям на відновлення генеруючих потужностей та інфраструктури, а також на будівництво нової децентралізованої генерації.

"Ця підтримка допоможе в реалізації нашої мети — забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання на всю територію України. Дякую партнерам та особисто Оділь Рено-Бассо за внесок у нашу стійкість", — додав Шмигаль.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення росії ЄБРР надав Україні 4 млрд євро фінансування.

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Теги: Росія, Україна, війна, енергетика
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