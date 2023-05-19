Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин, – відповіли в «Укренерго»





Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «Цікаво», пише



Так, за його словами, є області, у яких «дуже сильно» розвинута промисловість, наприклад, Дніпропетровська. Натомість в інших областях, як-от Закарпатській, навпаки — велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів.



«Ясно, що навіть коли пропорційно на ці області розподіляти ліміти, ефект для жителів може бути різним. Вся ця система покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію, а з іншого боку — врахувати специфіку області», — пояснив Кудрицький.



Глава «Укренерго» додав: мета також полягає в тому, щоб не було ситуації, коли у жителів однієї області пів доби немає світла, а в іншій — електроенергію майже не відключають.



Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію у наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.



Ситуація в енергосистемі



Минулої доби, 4 червня, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі у години вечірнього максимуму споживання, розповіли в Міністерстві енергетики.



Також 4 червня через різке збільшення обсягів споживання електроенергії та дефіцит в енергосистемі після масованих російських атак застосовувалися графіки аварійних відключень електроенергії.



Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На графіки відключень у побутових споживачів впливає відсоток критичної інфраструктури в області.Про це голова правління НЕК «Укренерго»розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «Цікаво», пише Громадське Так, за його словами, є області, у яких «дуже сильно» розвинута промисловість, наприклад, Дніпропетровська. Натомість в інших областях, як-от Закарпатській, навпаки — велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів.«Ясно, що навіть коли пропорційно на ці області розподіляти ліміти, ефект для жителів може бути різним. Вся ця система покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію, а з іншого боку — врахувати специфіку області», — пояснив Кудрицький.Глава «Укренерго» додав: мета також полягає в тому, щоб не було ситуації, коли у жителів однієї області пів доби немає світла, а в іншій — електроенергію майже не відключають.Нагадаємо, прем’єр-міністрзаявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію у наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.Минулої доби, 4 червня, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі у години вечірнього максимуму споживання, розповіли в Міністерстві енергетики.Також 4 червня через різке збільшення обсягів споживання електроенергії та дефіцит в енергосистемі після масованих російських атак застосовувалися графіки аварійних відключень електроенергії.Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України.

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