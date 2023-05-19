Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин, – відповіли в «Укренерго»

Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин, – відповіли в «Укренерго»
На графіки відключень у побутових споживачів впливає відсоток критичної інфраструктури в області.

Про це голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «Цікаво», пише Громадське.

Так, за його словами, є області, у яких «дуже сильно» розвинута промисловість, наприклад, Дніпропетровська. Натомість в інших областях, як-от Закарпатській, навпаки — велика частка споживання саме населення і малих непобутових споживачів.

«Ясно, що навіть коли пропорційно на ці області розподіляти ліміти, ефект для жителів може бути різним. Вся ця система покликана, з одного боку, пропорційно розподілити наявну електроенергію, а з іншого боку — врахувати специфіку області», — пояснив Кудрицький.

Глава «Укренерго» додав: мета також полягає в тому, щоб не було ситуації, коли у жителів однієї області пів доби немає світла, а в іншій — електроенергію майже не відключають.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що українці змушені будуть ощадливо споживати електроенергію у наступні роки, оскільки наслідки російських атак на енергетику довгострокові.

Ситуація в енергосистемі

Минулої доби, 4 червня, потреби споживачів покривалися власною генерацією, комерційним імпортом та аварійною допомогою з енергосистем Румунії та Польщі у години вечірнього максимуму споживання, розповіли в Міністерстві енергетики.

Також 4 червня через різке збільшення обсягів споживання електроенергії та дефіцит в енергосистемі після масованих російських атак застосовувалися графіки аварійних відключень електроенергії.

Сьогодні обмеження побутових та промислових споживачів застосовуються впродовж доби на всій території України.

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Теги: Росія, Україна, війна, світло
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