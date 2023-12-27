17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»





Про це



З 30 травня по 2 червня у Києві пройшли п’яті національні змагання «Ігри Нескорених». Цьогорічний відбір до української збірної, яка представлятиме нашу державу в Канаді, став наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом.



Ігри об’єднали 329 військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, поранення або захворювання, пов’язанні з виконанням бойових завдань на фронті. Волинь представляли 17 військових, серед яких одна жінка.



А саме:



• Костянтин Байчук,



• Віталій Бейчук,



• Сергій Гордієвич,



• Костянтин Копелюк,



• Олександр Куришко,



• Микола Луговий,



• Олег Моргун,



• Вячеслав Оксентюк,



• Валентин Романюк,



• Володимир Рубан,



• Тарас Сасовський,



• Алла Сенченко,



• Михайло Соколян,



• Павло Солоха,



• Антон Сосінський,



• Микола Чабанчук,



• Олег Чигир.



Кожен волинський спортсмен випробовував свої сили щонайменше у трьох видах спорту. Загалом учасники змагалися у 9 дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорт, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, стрільба з лука та настільний теніс.



Впродовж червня спеціальна комісія обере з усіх спортсменів-захисників 35, які представлять Україну на міжнародному спортивному заході «Ігри Нескорених 2025» у Ванкувері та Вістлері (Канада).



"Пишаємося нескореними волинянами та тримаємо за них кулаки", - наголошують в ОВА.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Воля сильніша за тіло: 17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених».Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.З 30 травня по 2 червня у Києві пройшли п’яті національні змагання «Ігри Нескорених». Цьогорічний відбір до української збірної, яка представлятиме нашу державу в Канаді, став наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом.Ігри об’єднали 329 військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, поранення або захворювання, пов’язанні з виконанням бойових завдань на фронті. Волинь представляли 17 військових, серед яких одна жінка.Кожен волинський спортсмен випробовував свої сили щонайменше у трьох видах спорту. Загалом учасники змагалися у 9 дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорт, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, стрільба з лука та настільний теніс.Впродовж червня спеціальна комісія обере з усіх спортсменів-захисників 35, які представлять Україну на міжнародному спортивному заході «Ігри Нескорених 2025» у Ванкувері та Вістлері (Канада)."Пишаємося нескореними волинянами та тримаємо за них кулаки", - наголошують в ОВА.ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

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