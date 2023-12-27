17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»
Сьогодні, 15:30
Воля сильніша за тіло: 17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених».
Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
З 30 травня по 2 червня у Києві пройшли п’яті національні змагання «Ігри Нескорених». Цьогорічний відбір до української збірної, яка представлятиме нашу державу в Канаді, став наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом.
Ігри об’єднали 329 військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, поранення або захворювання, пов’язанні з виконанням бойових завдань на фронті. Волинь представляли 17 військових, серед яких одна жінка.
А саме:
• Костянтин Байчук,
• Віталій Бейчук,
• Сергій Гордієвич,
• Костянтин Копелюк,
• Олександр Куришко,
• Микола Луговий,
• Олег Моргун,
• Вячеслав Оксентюк,
• Валентин Романюк,
• Володимир Рубан,
• Тарас Сасовський,
• Алла Сенченко,
• Михайло Соколян,
• Павло Солоха,
• Антон Сосінський,
• Микола Чабанчук,
• Олег Чигир.
Кожен волинський спортсмен випробовував свої сили щонайменше у трьох видах спорту. Загалом учасники змагалися у 9 дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорт, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, стрільба з лука та настільний теніс.
Впродовж червня спеціальна комісія обере з усіх спортсменів-захисників 35, які представлять Україну на міжнародному спортивному заході «Ігри Нескорених 2025» у Ванкувері та Вістлері (Канада).
"Пишаємося нескореними волинянами та тримаємо за них кулаки", - наголошують в ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Спорт допоміг вистояти в неволі»: лучанка, яка пройшла полон, – учасниця відбору до Ігор нескорених-2025
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.
З 30 травня по 2 червня у Києві пройшли п’яті національні змагання «Ігри Нескорених». Цьогорічний відбір до української збірної, яка представлятиме нашу державу в Канаді, став наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом.
Ігри об’єднали 329 військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, поранення або захворювання, пов’язанні з виконанням бойових завдань на фронті. Волинь представляли 17 військових, серед яких одна жінка.
А саме:
• Костянтин Байчук,
• Віталій Бейчук,
• Сергій Гордієвич,
• Костянтин Копелюк,
• Олександр Куришко,
• Микола Луговий,
• Олег Моргун,
• Вячеслав Оксентюк,
• Валентин Романюк,
• Володимир Рубан,
• Тарас Сасовський,
• Алла Сенченко,
• Михайло Соколян,
• Павло Солоха,
• Антон Сосінський,
• Микола Чабанчук,
• Олег Чигир.
Кожен волинський спортсмен випробовував свої сили щонайменше у трьох видах спорту. Загалом учасники змагалися у 9 дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорт, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, стрільба з лука та настільний теніс.
Впродовж червня спеціальна комісія обере з усіх спортсменів-захисників 35, які представлять Україну на міжнародному спортивному заході «Ігри Нескорених 2025» у Ванкувері та Вістлері (Канада).
"Пишаємося нескореними волинянами та тримаємо за них кулаки", - наголошують в ОВА.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Спорт допоміг вистояти в неволі»: лучанка, яка пройшла полон, – учасниця відбору до Ігор нескорених-2025
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