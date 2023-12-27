17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»

17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»
Воля сильніша за тіло: 17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених».

Про це повідомили у пресслужбі Волинської ОВА.

З 30 травня по 2 червня у Києві пройшли п’яті національні змагання «Ігри Нескорених». Цьогорічний відбір до української збірної, яка представлятиме нашу державу в Канаді, став наймасштабнішим ветеранським спортивним заходом.

Ігри об’єднали 329 військовослужбовців та ветеранів, які отримали травми, поранення або захворювання, пов’язанні з виконанням бойових завдань на фронті. Волинь представляли 17 військових, серед яких одна жінка.

А саме:

• Костянтин Байчук,

• Віталій Бейчук,

• Сергій Гордієвич,

• Костянтин Копелюк,

• Олександр Куришко,

• Микола Луговий,

• Олег Моргун,

• Вячеслав Оксентюк,

• Валентин Романюк,

• Володимир Рубан,

• Тарас Сасовський,

• Алла Сенченко,

• Михайло Соколян,

• Павло Солоха,

• Антон Сосінський,

• Микола Чабанчук,

• Олег Чигир.

Кожен волинський спортсмен випробовував свої сили щонайменше у трьох видах спорту. Загалом учасники змагалися у 9 дисциплінах: легка атлетика (біг, штовхання ядра, метання диска), велоспорт, плавання, волейбол сидячи, баскетбол на кріслах колісних, пауерліфтинг, веслування на тренажерах, стрільба з лука та настільний теніс.
17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»

Впродовж червня спеціальна комісія обере з усіх спортсменів-захисників 35, які представлять Україну на міжнародному спортивному заході «Ігри Нескорених 2025» у Ванкувері та Вістлері (Канада).
17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»

"Пишаємося нескореними волинянами та тримаємо за них кулаки", - наголошують в ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: «Спорт допоміг вистояти в неволі»: лучанка, яка пройшла полон, – учасниця відбору до Ігор нескорених-2025

17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»
17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»
17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Ігри Нескорених, ОВА
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин, – відповіли в «Укренерго»
Сьогодні, 15:46
Волинян просять гідно зустріти Героя, який повертається додому «на щиті»
Сьогодні, 15:32
17 волинян взяли участь у національних змаганнях «Ігри Нескорених»
Сьогодні, 15:30
Попри відключення світла, через збій програми у Луцьку вдень світилися вуличні ліхтарі
Сьогодні, 15:16
Мода і самопочуття – як одяг може впливати на наші емоції та впевненість у собі
Сьогодні, 15:05
Схожі новини
«Спорт допоміг вистояти в неволі»: лучанка, яка пройшла полон, – учасниця відбору до Ігор нескорених-2025 «Спорт допоміг вистояти в неволі»: лучанка, яка пройшла полон, – учасниця відбору до Ігор нескорених-2025
04 червень, 13:20
Волинські громади отримали шкільні автобуси замість тих, які віддали на потреби ЗСУ Волинські громади отримали шкільні автобуси замість тих, які віддали на потреби ЗСУ
27 грудень, 2023, 22:38
На Волині працює переробне підприємство, яке через війну двічі переїжджало На Волині працює переробне підприємство, яке через війну двічі переїжджало
06 грудень, 2023, 08:25
На Волині прижиттєву нагороду Героя передали його вдові На Волині прижиттєву нагороду Героя передали його вдові
04 жовтень, 2023, 20:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинські митники на кордоні вилучили у жінки «зайві» гроші
Сьогодні, 16:33
 0
Експодатківця у Луцьку оштрафували за корупцію
Сьогодні, 16:18
 0
Чому в різних областях електроенергію відключають на різну кількість годин, – відповіли в «Укренерго»
Сьогодні, 15:46
 0
Дивовижний світ із DJI Mavic 3 Pro: відкрийте нові горизонти!
Сьогодні, 15:40
 0
Волинян просять гідно зустріти Героя, який повертається додому «на щиті»
Сьогодні, 15:32
 0
Медіа
відео
1/8