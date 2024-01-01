Попри відключення світла, через збій програми у Луцьку вдень світилися вуличні ліхтарі

Попри відключення світла, через збій програми у Луцьку вдень світилися вуличні ліхтарі
У Луцьку в різних районах міста вдень сьогодні, 5 червня, горять ліхтарі зовнішнього освітлення.

Про це пише Конкурент.

Зокрема на вулиці Ветеранів вуличні ліхтарі чомусь не вимкнули, хоча хоча пів міста - без електрики. Мешканці стверджують, що така ж ситуація у центральному парку, на вулицях Кравчука і Ковельській.

Аби з'ясувати, чому ліхтарі не вимикають, журналісти звернулись по коментар до очільника комунального підприємства «Луцьксвітло» Валерія Мазіна. Він розповів, що керування вуличним освітленням відбувається дистанційно: є сервер у Києві та програма, яка налаштована автоматично вимикати чи вмикати світло за графіком. Проте вчора у столиці стався збій і доступу до цього сервера комунальники не мали, а автоматичні графіки не спрацювали.

«У нас програма, яка вмикає та вимикає освітлення і ті термінали, які стоять на шафі управління, вони вмикаються та вимикаються дистанційно. У цих шафах-терміналах є графіки увімкнення та вимкнення, вони запрограмовані. Сама програма стоїть на сервері у Києві, у виробника. Від учорашнього вечора там, у Києв, і зникла напруга і цей сервер був недоступний. Ми не бачили, що робиться в нас по тих шафах (чи включено чи відключено). Ми не могли ні управляти, ні щось зробити. Й на ранок тільки отримали дзвінки. Вісім шахт управління не спрацювали по графіку і не відключилися. Вони зранку мали відключитися, але не відключилися і світили до дев'ятої години. Останню шафу ми вимкнули о дев'ятій. З дев'ятої години на тому сервері відновилось електропостачання і ми усе побачили», – каже директор «Луцьксвітла».

Валерій Мазін додав: зараз вони вживають заходів, аби прибрати ту програму і встановити її на їхній сервер.

«Ми порушували це питання і раніше, вони мали її ставити на наш сервер. Але ми змінювали ті термінали протягом року й поки ті були у налаштуванні, то нам казали, що тривають оновлення і вони стоятимуть на сервері у Києві», – пояснює ситуацію очільник підприємства.

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Теги: електроенергія, Волинь
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