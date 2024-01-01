Волинян просять гідно зустріти Героя, який повертається додому «на щиті»

У Городищенській громаді Луцького району завтра, 6 червня, проведуть в останню путьПро це у фейсбуці повідомила Городищенська громада.«Громадо, наш Герой Ярослав Бережний повертається додому...» - йдеться у повідомленні.Завтра, 6 червня, траурний кортеж із тілом полеглого бійця Ярослава Бережного вирушить о 09:00 із Луцька до Угринова.«Прохання до всіх жителів громади зорієнтуватися в часі (09:20-09:30) та створити живий коридор (населені пункти по автотрасі Луцьк-Львів на шляху до села) аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України», - зазначили у громаді.Процесія рухатиметься селом до рідної домівки військового, потому відбудеться чин похорону.«Вічна пам'ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.