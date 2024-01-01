Волинян просять гідно зустріти Героя, який повертається додому «на щиті»

Волинян просять гідно зустріти Героя, який повертається додому «на щиті»
У Городищенській громаді Луцького району завтра, 6 червня, проведуть в останню путь полеглого військовослужбовця Ярослава Бережного.

Про це у фейсбуці повідомила Городищенська громада.

«Громадо, наш Герой Ярослав Бережний повертається додому...» - йдеться у повідомленні.

Завтра, 6 червня, траурний кортеж із тілом полеглого бійця Ярослава Бережного вирушить о 09:00 із Луцька до Угринова.

«Прохання до всіх жителів громади зорієнтуватися в часі (09:20-09:30) та створити живий коридор (населені пункти по автотрасі Луцьк-Львів на шляху до села) аби гідно зустріти та віддати шану нашому земляку - вірному сину України», - зазначили у громаді.

Процесія рухатиметься селом до рідної домівки військового, потому відбудеться чин похорону.

«Вічна пам'ять і слава Герою!» - йдеться у повідомленні.

Волинян просять гідно зустріти Героя, який повертається додому «на щиті»

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Теги: загиблі, війна
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