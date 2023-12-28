Експодатківця у Луцьку оштрафували за корупцію

Колишнього працівника ГУ ДПС у Волинській області покарали за правопорушення,Про це повідомила пресслужба Волинської обласної прокуратури.Луцький міськрайонний суд за участі прокурора Волинської обласної прокуратури притягнув до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані із корупцією, колишнього головного державного інспектора відділу контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС у Волинській області.Звільнившись із роботи, посадовець, всупереч вимогам ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції», несвоєчасно подав без поважних причин декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування: щорічні декларації за 2021-2022 роки, а також декларацію після звільнення.Протоколи стосовно колишнього податківця склали поліцейські Управління стратегічних розслідувань у Волинській області.Суд визнав його винуватим у порушенні вимог фінансового контролю (ч. 1 ст. 172-6 КУпАП) та призначив покарання у виді штрафу, який експосадовець уже сплатив.Задля усунення причин та умов, що сприяли вчиненню податківцем адміністративного правопорушення, пов’язаного із корупцією, Волинська обласна прокуратура внесла ГУ ДПС у Волинській області подання у порядку ст. 65-1 Закону України «Про запобігання корупції».