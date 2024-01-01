Водолази знайшли тіло поліцейської, яку змило з пірсу в Одесі

В Одесі водолази знайшли тіло 20-річної поліцейської з Рівного, якуПро це у телеграмі повідомляє ДСНС.Тіло дівчини виявили за кілометр від місця, де сталася трагедія. Пошуки тривали майже три доби.Поліція повідомляла, що лейтенантка була в місті на відпочинку з друзями, поза службою. Вона фотографувалася на пірсі, коли перша хвиля збила її з ніг, а друга — змила в море.«Вкотре закликаємо дотримуватись правил безпеки під час перебування біля водойм! Пам’ятайте, один неправильний крок може коштувати життя!» - кажуть у ДСНС.