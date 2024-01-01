Водолази знайшли тіло поліцейської, яку змило з пірсу в Одесі

Водолази знайшли тіло поліцейської, яку змило з пірсу в Одесі
В Одесі водолази знайшли тіло 20-річної поліцейської з Рівного, яку змило в море хвилею.

Про це у телеграмі повідомляє ДСНС.

Тіло дівчини виявили за кілометр від місця, де сталася трагедія. Пошуки тривали майже три доби.

Поліція повідомляла, що лейтенантка була в місті на відпочинку з друзями, поза службою. Вона фотографувалася на пірсі, коли перша хвиля збила її з ніг, а друга — змила в море.



«Вкотре закликаємо дотримуватись правил безпеки під час перебування біля водойм! Пам’ятайте, один неправильний крок може коштувати життя!» - кажуть у ДСНС.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: рятувальники, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Історик розповів, як у Луцьку зароджувалася барна культура біля колишньої броварні Шнайдерів
Бар Шнайдерів та гусари-гуляки: краєзнавець поділився давньою історією, що трапилася на місці Луцького спиртогорілчаного комбінату
Як у Луцьку розвивають мережу електричних станцій для авто
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Мода і самопочуття – як одяг може впливати на наші емоції та впевненість у собі
Сьогодні, 15:05
Водолази знайшли тіло поліцейської, яку змило з пірсу в Одесі
Сьогодні, 14:55
Начальник управління мерії на Волині звільнився і пішов до ЗСУ
Сьогодні, 14:37
У Києві затримали чоловіка, який напав на дружину військового
Сьогодні, 14:20
Банкіри з Дніпра вкрали у вкладників 60 мільйонів
Сьогодні, 14:03
Схожі новини
Рятувальники запобігли падінню залізобетонної плити на аптеку в Рівному Рятувальники запобігли падінню залізобетонної плити на аптеку в Рівному
04 травень, 11:29
На Закарпатті турист врятував чоловіка, який пішов у ліс і втратив свідомість На Закарпатті турист врятував чоловіка, який пішов у ліс і втратив свідомість
29 квітень, 18:12
Рятувальники до лісової пожежі на Прикарпатті діставалися пішки Рятувальники до лісової пожежі на Прикарпатті діставалися пішки
16 квітень, 12:03
Сумне відео: пожежник із Харкова плаче на місці загибелі його батька-рятувальника Сумне відео: пожежник із Харкова плаче на місці загибелі його батька-рятувальника
04 квітень, 13:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Мода і самопочуття – як одяг може впливати на наші емоції та впевненість у собі
Сьогодні, 15:05
 0
Водолази знайшли тіло поліцейської, яку змило з пірсу в Одесі
Сьогодні, 14:55
 0
Начальник управління мерії на Волині звільнився і пішов до ЗСУ
Сьогодні, 14:37
 0
У Києві затримали чоловіка, який напав на дружину військового
Сьогодні, 14:20
 0
Банкіри з Дніпра вкрали у вкладників 60 мільйонів
Сьогодні, 14:03
 0
Медіа
відео
1/8