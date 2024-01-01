У Києві затримали чоловіка, який напав на дружину військового

Працівники СБУ на Нацполіції затримали українофоба, який напав на дружину військового у Києві.Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.Зловмисником виявився 74-річний місцевий житель. Він кричав: "я пі*діл тєх, кто здесь разговаріваєт на украінскам", плюнув в обличчя дружині військового, наніс їй кілька ударів та намагався розбити телефон.Цей напад стався, коли дружина військового поверталася з похорону парамедикинііз позивним «Чека».«Тепер Салюк дає покази правоохоронцям та має всі шанси стати клієнтом СБУ», - йдеться у повідомленні.З початку повномасштабної війни СБУ відкрила понад 6,5 тис кримінальних справ щодо колаборантів і пособників рф, з яких вже понад 700 отримали вироки судів.