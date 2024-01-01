У Києві затримали чоловіка, який напав на дружину військового

У Києві затримали чоловіка, який напав на дружину військового
Працівники СБУ на Нацполіції затримали українофоба, який напав на дружину військового у Києві.

Про це у телеграмі повідомляє Оперативний ЗСУ.

Зловмисником виявився 74-річний місцевий житель Віктор Салюк. Він кричав: "я пі*діл тєх, кто здесь разговаріваєт на украінскам", плюнув в обличчя дружині військового, наніс їй кілька ударів та намагався розбити телефон.

Цей напад стався, коли дружина військового поверталася з похорону парамедикині Ірини Цибух із позивним «Чека».

«Тепер Салюк дає покази правоохоронцям та має всі шанси стати клієнтом СБУ», - йдеться у повідомленні.

З початку повномасштабної війни СБУ відкрила понад 6,5 тис кримінальних справ щодо колаборантів і пособників рф, з яких вже понад 700 отримали вироки судів.


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Теги: зрадники, СБУ
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