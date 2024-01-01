Начальник управління мерії на Волині звільнився і пішов до ЗСУ

Сергій Мороз звільнився із займаної посади.



Про це пише



Сергій Мороз написав заяву на звільнення з посади начальника управління освіти Нововолинська.



Він не працює з травня. Призначили його на цю посаду в серпні 2021 року.



За інформацією видання, Мороз пішов в ЗСУ.



Тимчасово виконує обовʼязки керівника Вікторія Римарчук.





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