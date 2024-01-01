Начальник управління мерії на Волині звільнився і пішов до ЗСУ

Начальник управління мерії на Волині звільнився і пішов до ЗСУ
Керівник управління освіти Нововолинської міської ради Сергій Мороз звільнився із займаної посади.

Про це пише Буг.

Сергій Мороз написав заяву на звільнення з посади начальника управління освіти Нововолинська.

Він не працює з травня. Призначили його на цю посаду в серпні 2021 року.

За інформацією видання, Мороз пішов в ЗСУ.

Тимчасово виконує обовʼязки керівника Вікторія Римарчук.


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Теги: мобілізація, ЗСУ
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