Начальник управління мерії на Волині звільнився і пішов до ЗСУ
Сьогодні, 14:37
Керівник управління освіти Нововолинської міської ради Сергій Мороз звільнився із займаної посади.
Про це пише Буг.
Сергій Мороз написав заяву на звільнення з посади начальника управління освіти Нововолинська.
Він не працює з травня. Призначили його на цю посаду в серпні 2021 року.
За інформацією видання, Мороз пішов в ЗСУ.
Тимчасово виконує обовʼязки керівника Вікторія Римарчук.
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Про це пише Буг.
Сергій Мороз написав заяву на звільнення з посади начальника управління освіти Нововолинська.
Він не працює з травня. Призначили його на цю посаду в серпні 2021 року.
За інформацією видання, Мороз пішов в ЗСУ.
Тимчасово виконує обовʼязки керівника Вікторія Римарчук.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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