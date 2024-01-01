Банкіри з Дніпра вкрали у вкладників 60 мільйонів

У Дніпрі повідомлено про підозру трьом експрацівникам банку, які шахрайським шляхом заволоділи 60 млн грн вкладників.Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом експрацівникам однієї із банківських установ Дніпра.За даними слідства, організатор групи - начальник відділення банку спільно з головним фахівцем та касиромзаволодіння грошовими коштами вкладників.Шляхом обману та зловживання довірою вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою.Використовуючи підроблені документи, підозрювані закривали банківські угоди від імені потерпілих і знімали готівку з їхніх рахунків.Коли клієнти цікавились станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них.На даний час встановлена причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.Досудове розслідування - слідчі ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції.