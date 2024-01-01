Банкіри з Дніпра вкрали у вкладників 60 мільйонів

Банкіри з Дніпра вкрали у вкладників 60 мільйонів
У Дніпрі повідомлено про підозру трьом експрацівникам банку, які шахрайським шляхом заволоділи 60 млн грн вкладників.

Про це у телеграмі повідомляє Офіс генпрокурора.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом експрацівникам однієї із банківських установ Дніпра.

За даними слідства, організатор групи - начальник відділення банку спільно з головним фахівцем та касиром налагодили шахрайську схему заволодіння грошовими коштами вкладників.

Шляхом обману та зловживання довірою вони пропонували клієнтам відкрити депозитні рахунки із завищеною відсотковою ставкою.

Використовуючи підроблені документи, підозрювані закривали банківські угоди від імені потерпілих і знімали готівку з їхніх рахунків.

Коли клієнти цікавились станом рахунків, працівники банку надавали їм фіктивні довідки з наявністю коштів на них.

На даний час встановлена причетність підозрюваних до 114 епізодів шахрайства на загальну суму понад 60 млн грн.

Двом підозрюваним вже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

Досудове розслідування - слідчі ГУНП в Дніпропетровській області, оперативний супровід – співробітники Управління стратегічних розслідувань в області ДСР Нацполіції.


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Теги: шахраї, Україна
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