На Волині вночі затримали п'яного 18-річного водія без прав

На Волині вночі затримали п'яного 18-річного водія без прав
На Волині патрульні зупинили нетверезого 18-річного водія.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Сьогодні, 5 червня, близько 2-ї години екіпаж патрульних помітив легковик марки Audi, який рухався під час дії комендантської години.

З’ясувалося, що автомобілем керував 18-річний юнак. В силу свого віку він ніколи не отримував водійського посвідчення. Крім того, у хлопця інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 0, 63 проміле.

Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.

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Теги: Волинь, водій, алкоголь, патрульні
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