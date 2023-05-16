На Волині вночі затримали п'яного 18-річного водія без прав

На Волині патрульні зупинили нетверезого 18-річного водія.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Сьогодні, 5 червня, близько 2-ї години екіпаж патрульних помітив легковик марки Audi, який рухався під час дії комендантської години.З’ясувалося, що автомобілем керував 18-річний юнак. В силу свого віку він ніколи не отримував водійського посвідчення. Крім того, у хлопця інспектори помітили ще й ознаки алкогольного сп’яніння. Він пройшов огляд на місці, результат — 0, 63 проміле.Поліцейські склали відповідні адміністративні матеріали з вчиненими правопорушеннями.